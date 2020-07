Nuria Marín denuncia amenazas: "Si estuviera en Cataluña te daba una que no te reconocen ni tus familiares"

Nuria Marín se ha convertido en poco tiempo en una de las caras más habituales de la parrilla de Telecinco. Después de su exitoso paso por Cazamariposas en Divinity y su fugaz trabajo en La habitación del pánico en Cuatro, Mediaset España ha confiado en ella para su canal principal y actualmente la podemos ver copresentando el programa La casa fuerte y La última cena, así como ejerciendo de sustituta en Sálvame y Socialité.

Debido a su presencia en televisión, la periodista se ha hecho bastante popular en las redes sociales, donde opina sin pelos en la lengua y con su peculiar sentido del humor de todos los temas de actualidad. Precisamente debido a esa popularidad, este miércoles la presentadora ha denunciado a través de su cuenta de Twitter las amenazas que ha recibido por parte de un usuario.

Nuria ha compartido un pantallazo de un mensaje privado en el que la insultan y amenazan: "No tengo palabras para describir como me siento, pero te digo una cosa: si estuviera en Catalunya te daría una que no te reconocen ni tus familiares. Estúpida de mierda", reza el mensaje, que termina definiendo al destinatario como "bastarda" y "asquerosa".

Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo. pic.twitter.com/IjhK9jutzM — Nuria Marín (@nuriasecret) July 1, 2020

A pesar de la denuncia por parte de la presentadora, la red social ha decidido no suspender la cuenta del usuario, algo que la ha indignado: "Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas, pero no enseñar un pezón. Bravo" escribió.

Hay que recordar que Nuria Marín fue noticia hace unos días por el enfrentamiento que tuvo con José Labrador durante una gala de La casa fuerte. Después de varios intentos, la presentadora tuvo que parar un juego y acusó al concursante de estar haciendo trampas. Sin ningún reparo, el valenciano aseguró que la periodista catalana era una "mentirosa", algo que podría haber desencadenado las citadas amenazas.