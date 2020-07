"Shock" en la paternidad de Alexis Ledgard: Bigote Arrocet se quita un hijo de encima

Giro inesperado de los acontecimientos en el caso de la paternidad de Bigote Arrocet con quien, supuestamente, era su hijo biológico, Alexis Ledgard.

Las pruebas de ADN aseguran que Alexis no es, tal y como todos daban por sentado (incluso el propio Bigote), hijo del cómico chileno, que no obstante en ocasiones y pese a la buena tónica entre ellos había realizado declaraciones un tanto despectivas.

Así lo ha anunciado su abogado Fernando Osuna, responsable de otros casos de similar calado como los del hijo de Carlos Baute o el de el Cordobés, basándose en el análisis médico-judicial de ADN realizado en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Las Rozas.

Alexis, hijo de Anette Ledgard, presentó en 2019 una demanda de filiación contra Bigote para ser reconocido legalmente hijo suyo. El resultado de las pruebas a las que se sometió en febrero ha dado unos resultados totalmente inesperados para todos, y también para el humorista chileno, que daba por sentado su paternidad y así lo había reconocido públicamente.

Alexis, finalmente, no tiene ningún lazo de sangre con el ex de María Teresa Campos, desaparecido por Latinoamérica desde el inicio de la pandemia, y se ha manifestado totalmente decepcionado y en "shock". "Me he enterado igual que vosotros, hoy mismo. Me lo ha dicho Fernando Osuna. Estoy bastante en shock. Voy a trabajar todo lo que pueda, porque estoy en shock. Es todo muy raro", ha dicho, señalando que su abogado "también está estupefacto".

Se da la circunstancia de que su propia madre había aconsejado, pese a haber sostenido públicamente que Bigote era el padre de Alexis, retirar la demanda. Anette Ledgard, hija del célebre presentador del 1, 2, 3, Kiko Ledgard, habría mantenido relaciones con Bigote mientras éste estaba casado con Rocío Corral.

Tal y como ha explicado Alexis, ahora las sospechas se dirigen hacia su madre. "Que una madre que te haya engañado durante 40 años, no sé… Ahora mismo hay muchas preguntas". Todavía no ha hablado con ella: "¿Qué voy a hablar? Con mi madre… necesito tiempo", ha sostenido, evidentemente sorprendido.