Sí hay terceras personas en la ruptura Enrique Ponce-Paloma Cuevas: "Es española, de unos 20 años y estudiante"

"Es española, 20 años o así, estudiante, aspirante a modelo. Se maneja en redes sociales. Es una seguidora, se conocieron porque ella es aficionada a la fiesta taurina", dijo la periodista Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico sobre la nueva figura que surge en la ruptura de Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

Una información procedente del entorno más cercano de la pareja y que, sin duda, arroja nueva luz sobre esta sorprendente separación: en efecto, hay terceras personas por parte de Enrique Ponce.

Es más, la periodista añadió paralelismos que "dan hasta miedo" con el caso de Cayetano Rivera, Eva González y Karelys Rodríguez. "Hace meses hubo fotografías que no salieron a la luz. Esto es muy delicado, y por fuentes veraces del entorno (ellos no quieren manifestarse) me hablan de que sí hay terceras personas por parte de Enrique. No de Paloma. Con una relación que se remonta a enero-febrero 2019, incluso con un viaje a México de ambos. Llegaron a la prensa fotografías que no se publicaron. Estamos hablando supuestamente de una tercera persona, una chica muy joven de no más de veinte años".

¿Qué ha podido ocurrir en estos últimos meses para que ahora salte la cuestión? "Que a veces alguien considera que es mejor forzar una situación para ver si alguien reacciona". Las iniciales de la joven, que no es conocida, son "A.F.".

Según explicó Cortázar en Es la mañana de Federico, citando "fuentes cercanas", por el momento "no hay trámite de divorcio, solo visitas a un despacho abogados. No hay divorcio como tal, ni papeles. Lo que hay es un tiempo de reflexión, de espera, a ver cómo gestionan una crisis que se remonta a casi dos años, año y medio un poco más".

La pareja, mientras tanto, sigue conviviendo en la finca campestre de Jaén con los padres de ella, que hace pocos meses tuvieron que pasar por el trágico trance de enterrar a un hermano. Su prioridad, en todo momento, ha sido el bienestar de sus hijos, señaló la periodista en esRadio.