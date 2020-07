Tamara Falcó aclara: "No soy marquesa hasta que el Rey lo decida"

Tamara Falcó estrenó este lunes su nuevo proyecto televisivo: el programa Cocina al punto con Peña y Tamara, donde comparte fogones con el chef Javier Peña, y que se emite diariamente en TVE.

Un proyecto que, en palabras de la presentadora, pretende hacernos pasar muy buenos ratos este verano: "Al principio no me sentía cómoda preguntándole porque él es un chef y yo estaba como pinche. Pero luego cogí carrerilla y tenemos formas muy diferentes de cocinar. Yo soy como muy minimalista, él lo llama cuqui", aseguró durante la presentación del programa. Tamara explicó que, a medida que avanzaron las grabaciones del programa, se sintió mucho más cómoda en la cocina: "Me fui armando de valentía, y el director me decía bien, bien, métele más caña".

La hija del marqués de Griñón, nueva dueña del título nobiliario al que más cariño le tenía su padre, evitó hablar de temas personas y al ser preguntada sobre el tema aclaró: "Aún no soy marquesa, hasta que lo decida el Rey".

Este miércoles, Tamara también es la protagonista de la revista ¡Hola!, donde vuelve a hablar sobre su ilusionante nuevo proyecto televisivo y se niega a hablar sobre temas personales: "Me sigo poniendo muy nerviosa delante de las cámaras. Pero más que nervios lo que siento ahora es emoción (…) Quiero formarme en cocina porque cocinar es una buena terapia si te gusta y la disfrutas (…) Vamos a estar grabando hasta finales de agosto, pero estoy encantada de sacrificar mi verano por un proyecto tan bonito. Además siempre me puedo escapar los fines de semana", son algunos de los titulares que ofrece a la publicación.