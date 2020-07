La nueva bomba de Marta López: "He tenido relación con futbolistas que no se han dicho”

"Me han invitado a unas cuantas fiestas", ha dicho la colaboradora de Ya es mediodía, Marta López, ante la pregunta de si conocía el mundo de las fiestas de futbolistas y la presencia en ella de compañía femenina.

López, que hace poco se vio implicada en la traición del periodista Alfonso Merlos, hasta hace unas semanas su pareja, explicó su experiencia personal. "Cuando hice video de presentación de Gran Hermano yo estaba en el caldero trabajando en el Vicente Calderón", dice para demostrar su conocimiento de causa.

"He tenido trato con futbolistas, me he casado con uno y conozco ese mundo", dijo en referencia a su ex, Jorge Cabeza, aclarando que sin embargo ella se ha mantenido al margen de estas "fiestas" pese a que sí, la han invitado a varias. No obstante, ha señalado varios tipos de presencias femeninas. "Hay varias invitadas, chicas a las que pagas y otras a las que pagarías por ir. Yo me he relacionado con las segundas, chicas normales que dices ‘oye quieres venir que vienen este, este y este’ [refiriéndose a futbolistas famosos] y ellas dicen: claro".

Marta López, ex de Guti, reconoció haber conocido a futbolistas en este mundo, e incluso -y aquí está la novedad- "alguna relación con futbolistas que no se ha dicho".

También ha contado alguna anécdota divertida, a raíz de esas amigas que sí han ido a "concentraciones y pretemporadas". "Yo un día me he levantado en mi casa en Huelva y me he visto a medio equipo de primera división en mi casa, que han venido con amigas mías".

La exrelaciones públicas Liz Emiliano también estaba presente en el debate y añadió que, a diferencia de lo dicho por Marta, no solo hay futbolistas casados o comprometidos en estas fiestas, sino que también acuden solteros, y que allí nadie va a "pescar" chicas.