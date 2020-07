Meghan Markle apunta a la monarquía británica tras los ataques de la prensa

Meghan Markle vuelve a descargar su furia contra la Familia Real británica, la misma a la que junto a su marido, el príncipe Harry, dieron el adiós definitivo hace apenas unas semanas.

Tras una entrevista de la revista People a cinco amigos cercanos a Meghan Markle, la duquesa de Sussex ha iniciado una investigación para identificar a esas personas que en criticaron a su padre, desautorizando a estos cinco supuestos amigos.

"Como sus amigos nunca antes la habían visto en ese estado, se preocuparon con razón por su bienestar, específicamente al estar embarazada, desprotegida por la Institución (monárquica), y porque tenía prohibido defenderse", agregan esos papeles.

Esos cinco amigos fueron entrevistados, sin desvelarse sus identidades, para un artículo de la revista norteamericana People publicado en febrero de 2019.

La carta de la polémica

Markle ha iniciado una larga batalla legal en los tribunales londinenses contra los medios, centrada de momento en el periódico The Mail on Sunday y su empresa matriz, Associated Newspapers, por lo que considera son "informaciones falsas". El grupo publicó extractos de una carta a su padre manuscrita de la propia Meghan cinco meses después de su boda con Harry.

La esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, Meghan, quedó "desprotegida" por parte de la monarquía británica y sin posibilidad de "defenderse" tras ser objeto de un ataque mediático en 2019, según revelan documentos legales filtrados este jueves en el Reino Unido.

Las revelaciones se incluyen en los archivos que forman parte de la querella legal presentada por la duquesa de Sussex contra Associated Newspapers.

Y esa información figura en las pruebas legales que ha presentado la mujer de Harry para atajar esas informaciones que considera un nuevo intento de perjudicarla incluso cuando ha dejado de representar a la monarquía.

Meghan no solo apunta a los medios sino hacia la propia monarquía británica, asegurando sentirse "desprotegida" ante una persecución repleta de acusaciones falsas que viene a resaltar el mal tratamiento recibido en Buckingham.

Markle asegura, respecto a la misiva, que fue editada sin su consentimiento para crear una impresión "inexacta" de la relación con su padre. También expresaba su descontento con la familia de Isabel II: en esa carta a su padre Meghan criticaba duramente los comportamientos de miembros de la Familia Real británica.

Entre esos pormenores, contempla que la duquesa había dispuesto alojamiento y un "ayudante dedicado" para asistir a su padre en el Reino Unido a su prevista llegada a este país para asistir a la boda, tres días antes del enlace, si bien éste nunca llegó a subirse a un avión porque tuvo que someterse a una intervención coronaria.

Salud emocional



Los documentos aportan detalles sobre los supuestos intentos de la duquesa para llamar a su padre por teléfono y revelan que Meghan llamó a Thomas Markle la víspera de su enlace con Enrique. También confirman que ni su esposo ni su hijo, Archie, le conocen.

En concreto, Meghan ha demandado por supuesto "mal uso de información privada", "infracción de derechos de autor" e "infracción de la Ley de protección de datos" al citado grupo por dos artículos en el Mail on Sunday y otros tres en MailOnline.

La editorial, por su parte, niega las acusaciones, en particular rechaza que editara la carta de la duquesa a su padre alterando su significado. Meghan señala que estas noticias han afectado su "estabilidad y salud emocional" y deja ver, de paso, la inacción en Palacio para atajar las mentiras.