Cuando aún no se ha confirmado oficialmente el romance de la joven Ana Soria y el torero Enrique Ponce, o su rumoreada ruptura con su esposa Paloma Cuevas, comienzan a surgir nuevos nubarrones en el horizonte de este triángulo amoroso.

Tal y como explicó en la crónica rosa el periodista Carlos Pérez Gimeno, "hay un novio de Ana Soria que quiere ir a plató a hablar mal de su ex. Jordi, se llama, con ese nombre no debe ser de Almería y parece ser que no le importaría nada hacerse un Deluxe para sacarse dinero. En Telecinco se estarán frotando las manos y le habrán hecho una buena oferta. De ahí pueden sacarse muchas historias", dijo en esRadio.

La subdirectora de la crónica rosa de Es la mañana de Federico, Isabel González, añadió un factor que confirma la intención de este ex y la más que probable negociación televisiva en marcha. "Kiko Hernández me envía que el pipiolo que salía con ella lleva incluso el uniforme escolar. Quiere vender las fotos".

Hay varios asuntos espinosos en un romance que comenzó en agosto de 2018, cuando Ana Soría había cumplido ya 18 años. "Lo que sí es seguro es que ella llegó a él golpecito a golpecito y poco a poco, una groupie que va llamando a tu puerta y acabas abriéndola", contó Isabel González.