Paloma Cuevas rompe su silencio tras conocerse su divorcio de Enrique Ponce

Qué bien lo pasamos en la boda de nuestro queridísimos amigos MARIU y VICTOR!!!! Cuántos momentos para recordar de por vida!!!! La vida se hace siempre de momentos.... #boda #amistad #úbeda #sabiote #amor #lopasamosgenial @vvillararagon #rosaclara #yanes #palomacuevas #enriqueponce

A post shared by Enrique Ponce (@enriqueponce) on Jul 8, 2018 at 12:13pm PDT