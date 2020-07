La pesadilla de Mónica Hoyos: denuncia que tiene una inquilina okupa

Mónica Hoyos ha confesado la complicada situación en la que se encuentra por el impago del alquiler de una propiedad que tiene arrendada desde enero de 201. La ex de Carlos Lozano ha desvelado que la inquilina de una de sus viviendas se ha convertida en okupa y le dejó de pagar el alquiler el pasado mes de noviembre, acumulando una deuda de unos 6.000 euros.

La colaboradora de televisión ha intentado ponerse en contacto con ella pero esta la ignora. Su intención al hacerlo público es evidenciar con su testimonio la situación de "indefensión" que viven los propietarios en este tipo de casos: "Le he ofrecido que se vaya, que no le cobro y ni caso, no contesta a los burofaxes, ni a las llamadas... y, ¿sabéis a quien protege la ley?", ha escrito en twitter.

Desde que vive esta situación, ha tenido que hacer frente a los pagos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la comunidad de vecinos y el agua, entre otros, sin recibir la renta de la propiedad okupada. "Esto no tiene nada que ver con partidos políticos, se trata de justicia. No se puede fomentar a que se okupe la casa del vecino y encima se les ampare. Estoy a favor de que se ayude a la gente que lo necesita, pero no que sea perjudicando a quienes tenemos algo", ha confesado al digital Jaleos.

A pesar de su enfado, la peruana dice que ha tenido muy en cuenta los complicados momentos que se han vivido a causa del coronavirus. Un buen gesto que la inquilina okupa no habría agradecido: "He sido muy comprensiva, pero me he hartado. No la he llamado durante los meses que ha durado este tema por el que hemos pasado todos, no la quería molestar porque creo que todos debemos ser más sensibles, pero esto no se originó en la Pandemia, el tema viene de antes (…) Esto es una forma de robo. Somos el único país de Europa con este tipo de leyes que protegen a los okupas y no entiendo la razón".