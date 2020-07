Rosa Benito pierde los papeles contra Rocío Carrasco: "¿Qué es lo que ha hecho sino vivir de su madre?"

Gloria Mohedano rompió su silencio este jueves en Sálvame. La hasta ahora siempre conciliadora y discreta hermana de Rocío Jurado, dio un golpe sobre la mesa y, cansada de la nula relación que tiene con su sobrina Rocío Carrasco, se manifestó al respecto asegurando que no tiende su actitud: "Me estoy metiendo en un hoyo. A Rocío Carrasco me han dado ganas de llamarla, pero no tengo talante para que me conteste como lo hace ella. El ser madre está por encima de todo. Ella se ha apartado. No valora la crianza de sus hijos, pero no creo que sea feliz con la situación. Ella no puede ser feliz. No sé si no podrá o no querrá. Por encima del odio al padre de sus hijos están sus hijos. No conozco a mi sobrina. Me dolió mucho lo de Netflix, fue un desprecio a su hija. Yo no quiero que no quiera a Fidel, quiero que quiera a sus hijos", apunto, señalando a Fidel como posible instigador de esta situación.

Rosa Benito se subió al carro de las declaraciones de su excuñada y volvió a posicionarse en contra de Rocío Carrasco y criticó su papel como madre: "Si Rocío Jurado levantara la cabeza esto no hubiera pasado. Porque mi cuñada adoraba a su familia, y a esos niños. Encontré una foto de Navidad, que éramos todos una familia. Lo que no es justo es que esa niña esté reclamando de esa manera el cariño de una madre que no va a llegar. No es justo luchar por algo que no va a llegar a ningún fin", dijo durante su colaboración en Ya es mediodía.

Isabel Rábago recriminó a Rosa sus palabras y se enzarzaron en una agría discusión. Al final, la periodista ha reconocido que Rocío Carrasco tiene la intención de romper su silencio sobre la relación con su hija próximamente en una conocida revista.

"Aunque tu hija fuese del tipo de Hermano mayor (el programa de jóvenes problemáticos presentado por Pedro García Aguado) no le das la espalda porque, además, ¿qué culpa tiene el otro hijo de lo que haya pasado con esa niña en el pasado?", contestó Rosa muy enfadada. "Mi cuñada llega un momento en que explota. Está en su derecho de hablar, y también está en su derecho de hablar Rocío Flores y su madre Rocío Carrasco. Porque, ¿qué es lo que ha hecho Rocío Carrasco, que ha producido un musical sobre su madre? ¡Está viviendo de su madre también! (...) Tú te crees que Rocío Carrasco si quisiera no hubiese descolgado el teléfono. Aquí la cosa es muy clara o quieres o no quieres a tu hija".