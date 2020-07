Alexia Rivas: de no querer ser personaje público a su nueva vida como 'influencer'

El Merlosgate puso a Alexia Rivas en el ojo del huracán y catapultó a la fama, sin querer, a esta simple reportera de Socialité. En el momento en que se conoció su romance con Alfonso Merlos, la periodista se vio superada por el revuelo mediático, llegando incluso a demandar a la productora de su programa por "acoso laboral" y "por humillarla en riguroso directo".

Después de un episodio de ansiedad y de defenderse en televisión y redes sociales asegurando que no quería ser personaje público sino seguir adelante con su trabajo de periodista, la gallega ha decidido dejarse llevar por la corriente de las influencers. Alexia no ha vuelto a Telecinco y no se espera que lo haga, así que ha optado por mantener un alto tren de vida colaborando con marcas y cobrando por ello.

Su cifra de seguidores en Instagram ha subido hasta los 117.000, lo que llama la atención de las marcas para realizar concursos y publicitarse a través de su cuenta. De momento, se ha dejado querer por marcas de ropa y belleza y una conocida clínica estética, donde se hizo un tratamiento facial.

Tanto Alexia como Alfonso tratan de recuperarse de sus respectivos varapalos laborales y han decidido pasar el verano refugiados en su amor. La pareja se escapó la semana pasada a Ibiza para pasar unos días y la joven mostró su viaje con todo lujo de detalles en las redes sociales.

En sus historias en Instagram podemos ver cómo presume de estilo de vida con cenas frente al mar y bajo la luz de la luna, compras en los mercados de la isla y turismo por los lugares y rincones más importantes.