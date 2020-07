Genoveva Casanova niega haber tenido algo con Enrique Ponce

A este periodista que firma la crónica, la propia Genoveva Casanova a través de WhatsApp, desmintió de manera absolutamente rotunda el rumor que surgió el domingo pasado que la relacionaba con Enrique Ponce, más allá de una amistad, es totalmente falso.

La mejicana, desde hace décadas, es amiga del todavía matrimonio y pertenece a su circulo de amistades más íntimas. Con respecto a la separación de la pareja, Casanova no ha querido tomar parte por ninguno de los dos. "No voy a tolerar que me armen esta mentira ni de broma. Los dos son mis amigos y les adoro. No doy crédito. Paloma es como mi hermana". Así lo manifestó.

Paloma Cuevas parece ser que está atrincherada en su finca de Jaén con sus dos hijas, mientras que el matador de toros ha optado por mantenerse oculto hasta que esta tormenta se calme.

Por su parte, Genoveva tiene muy claro que este asunto ya lo ha puesto en manos de su abogado y que tomará las medidas legales pertinentes.