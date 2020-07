Lo que se sabe de las fotografías de Enrique Ponce y Ana Soria en México

Muy a pesar de Paloma Cuevas, su divorcio de Enrique Ponce y el supuesto romance de éste con la joven Ana Soria promete ser lo más comentado de este verano. Así lo creen en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde se arrojaron nuevos datos sobre esta sorprendente ruptura para muchos que, sin embargo, ya se conocía en el entorno más cercano de la pareja.

Son las famosas fotografías de Enrique y Ana en un viaje "secreto" a México las que han despertado gran curiosidad, ya que ahora mismo estarían muy cotizadas por la prensa rosa. Cabe recordar que su primera foto juntos la sacó a la luz Lydia Lozano el pasado viernes en Sálvame. Un sencillo selfie que demostraría que el torero y su amiga se han visto en los últimos días y que la supuesta relación sigue adelante a pesar del escándalo.

"Ana Soria sigue siendo la protagonista, que lo de Genoveva Casanova no sirva de cortina de humo. La realidad es Ana Soria y la relación que tiene con Enrique Ponce, que a mí me la situaron en año y medio", aseguró Beatriz Cortázar. Sobre las citadas imágenes en México, Cortázar desveló en esRadio que una revista las compró y no vieron la luz porque "no pertenecen a ninguna agencia de prensa".

"Esas fotografías eran de un ámbito privado, no eran de un paparazzi, de una agencia ni de nada parecido". "Eran una indiscreción juvenil", añadió Federico Jiménez Losantos, dejando ver que alguien cercano a Ana Soria filtró esas fotos a la revista. "En el reportaje del que yo hablé, salían juntos. No vio la luz, ni verá la luz, porque no forma parte del archivo de ningún paparazzi. En cualquier caso, es la imagen más buscada en el mundo del corazón".