¿Qué ha pasado entre María Patiño y Terelu Campos?

A María Patiño y Terelu Campos les une una larga amistad y muchos años como compañeras de trabajo, pero parece que ya nada es igual. Prueba de ello, la ausencia de la periodista el viernes pasado en La última cena, que supuso el regreso de Terelu con sus compañeros de Sálvame.

Muchos apuntan a que la presentadora de Socialité no quiso asistir al programa por un problema que tiene con Alejandra Rubio, la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, Patiño aclaró que le gusta descansar algunos viernes y sábados y presentar su programa en plena capacidad. Una afirmación que chirría, ya que la hemos visto en más de una ocasión divirtiéndose y trasnochando en el programa de cocina de Telecinco.

Terelu Campos habló el domingo en Viva la vida de este malentendido y en vez de acabar con las críticas que ha recibido María Patiño, avivó un poco más la polémica. La madre de Alejandra Rubio aseguró que no tiene ninguna relación actualmente con María y solo han hablado durante este tiempo para rectificar informaciones que se han dado en Socialité.

Patiño se quedó impactada con las palabras de Terelu y no quiso profundizar demasiado en el tema. "Está claro que a Terelu le importo una mierda, no voy a decir nada. Yo, como María Teresa Campos, juego en otra liga, pero no en la del Real Madrid, en la de Socialité", se limitó a decir.