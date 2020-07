Antonia Dell'Atte, hospitalizada tras sufrir un grave accidente en la playa

Como puede cambiar tu vida de un día para otro.. però una mano desde arriba que me Quiere desvío la sombrilla que me vino como un misiles por un tornado.. ha sido un Milagro.. no entro en los detalle.. tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas.. Es que yo soy así cuántas más veces caes más veces te levantas.. Y más fuertes volveré elice e serena ero in spiaggia a le insidie velenose erano dietro l’angolo.. nel giro di 3 secondi una tromba d’aria ha fatto arrivare sulla mia mandibola come un razzo n ombrellone n Michele Arcángel con la sua Spada a deviato l’ombrello che poteva essere FATALEarò più Forte di Prima Me Questo è Stato del n vero Miracolo.. Grazie a mia sorella @annaritadellatte che si è preso cura di me Alle mie amiche che erano al mare con me e nte n mi hanno lasciato un secondo da sola @francescaferrone è @lorequinzi A tutti i miei amica del gruppo Mérida @nicola_introna grazie x la logistica dell’ospedale e tutti quelli che mi hanno appoggiato.. NITA LA TORMENTA SIEMPRE VIENE La calma

