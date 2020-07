Enrique Ponce rompe su silencio y habla por primera vez de Ana Soria

Hace unos días se confirmó la decisión de Enrique Ponce y Paloma Cuevas de separarse después de casi 25 años juntos. Una noticia que provocó un aluvión de rumores sobre los motivos reales que les habrían llevado a tomar la inesperada decisión.

Para poner fin a las habladurías, este lunes el matrimonio emitió un comunicado a los medios de comunicación donde pedían respeto para ellos y sus hijas: "Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo, y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos, y que hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio. El único fin de hacerlo público es para proteger a nuestro entorno familiar, y en especial a nuestras dos hijas menores de edad", rezaba el texto.

Hasta el momento, Enrique Ponce había decidido guardar silencio a pesar de las especulaciones sobre su relación con Ana Soria, la joven de 21 años que ocuparía su corazón desde hace mas de un año y medio. Un silencio que este martes se rompió durante la emisión de Sálvame, cuando el programa de Telecinco anunció la entrevista a una persona muy cercana al entorno de la familia que afirmaba conocer a la pareja desde hace más de dos décadas y que podría aportar datos sorprendentes sobre la separación.

"Cansado de especulaciones y testimonios falsos", el torero se puso en contacto telefónico con Kiko Hernández y entró en directo para aclarar los temas más polémicos y desmentir al testimonio: "Suficientemente mal lo estamos pasando como para que se inventen otro tipo de cosas", dijo muy ofendido. "No se puede dar paso a cualquier persona que diga que te conoce. No nos merecemos todo esto, Paloma y yo nos llevamos bien y no tenemos ningún problema y todo esto que estáis sacando y estáis inventando hace daño a todos", añadió.

El diestro desmintió también las informaciones que apuntan a que lleva una año y medio de relación con Ana Soria, a la que aseguró que conoce desde hace solo unos meses. También pidió que dejasen tranquila tanto a ella como a su familia: "Han mentido mucho. La realidad es muy distinta". Sin entrar en más detalles, confirmó estar ilusionado con su nueva relación.

Paloma fue la primera en pronunciarse tras la ruptura a través de varios medios de comunicación y diversos colaboradores de televisión. En la revista ¡Hola! aseguró estar "tranquila" y refugiada en su fe: "La palabra es serena. Serena porque mi fe me permite estar tranquila, y serena porque la felicidad de mis hijas está por encima de todo. Ninguna separación acabará con el cariño y el respeto que nos profesamos el uno al otro y a nuestras respectivas familias, con las que mantenemos una relación extraordinaria".