La durísima bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban el pasado 21 de junio en Sábado Deluxe y su posterior reconciliación en la llamada 'Cumbre de la paz' de Sálvame, continúa generando opiniones. Un enfrentamiento motivado por las críticas de Belén Esteban al Gobierno y su gestión del coronavirus.

El presentador se burló de su discurso contra Sánchez, calificándolo de "rollazo" y comparándolo con uno digno de "Carmen Lomana y Cristina Cifuentes". Jorge Javier terminó elevando el tono de voz para imponer su discurso y abandonó el plató dejando a su compañera llorando muy afectada.

Este lunes, el presentadora acudió como invitado al programa radiofónico El Món a Rac 1 y recordó el comentado enfrentamiento con su amiga, así como su discusión con Antonio Montero en la que aseguró que Sálvame es un programa "de rojos y maricones": "El fascismo está muy vivo. A mí me ha llamado muchísimo la atención que el franquismo todavía siga tan vivo en España. Yo no era consciente", dijo al ser preguntado sobre el tema.

En este sentido, confesó que sentiría miedo al pasear por algunos barrios madrileños debido a la repercusión que ha tenido el tema en redes sociales: "Cuando sucede algo en el programa que entiendes que va a tener repercusión es fundamental el aislamiento, dejar pasar el tiempo, no recibir llamadas que te calienten ni leer absolutamente nada (...) Por ciertos sitios, no por el barrio de Salamanca, yo sé que no es conveniente ir a ciertas horas de la noche o pasear solo. Pero ya es algo que me venía pasando desde hacía tiempo. Los ánimos están muy crispados y para evitar problemas tienes que evitar multitudes o sitios donde haya mucha gente joven".

Además, afirmó que el presidente del Gobierno le mandó un mensaje tras la bronca con su compañera: "Después de la discusión con Belén Esteban, recibí un mensaje de Pedro Sánchez", aunque dejó claro que todo se quedó ahí. "Hablar, no hablamos".

"Como votante del PSOE", el presentador manifestó su orgullo cuando lo relacionan con el partido: "No solo no me molesta que me relacionen con el PSOE, sino que si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos". Además, volvió a manifestar su descontento con el PP: "Doy gracias a Dios de que no estén los otros en el gobierno. No puedo imaginar un país gobernado por Casado, pero puede suceder porque en la Comunidad de Madrid está Isabel Díaz Ayuso".

Muy crítico con Felipe VI

Preguntado también sobre el papel de la monarquía en la sociedad española, el presentador criticó con dureza al jefe del Estado: "La monarquía directamente no está. Ni está ni se le espera. ¿Alguien espera algo de Felipe VI? Está alejado de la realidad y no se entera. Estamos muy desencantados con él (...) Por mucho que haga el pobre, no creo que la monarquía tenga un papel como antes, que aparecía el rey emérito, daba un discurso, y todos nos poníamos firmes".

Según Jorge Javier, "ahora habla el Rey y nos da igual". "Encima tenemos la libertad de decir que no nos gusta, de decir que está alejado de la realidad y de decir que no se entera. Estamos muy desencantados con él y, sobre todo, con su padre, que ha estado llevando una vida de esplendor cuando el país estaba totalmente devastado". Para el presentador de Sálvame, "estamos en un momento histórico muy peligroso y, a la vez, muy interesante. Hemos crecido, y ya no nos tragamos nada. Estamos preparados para enfrentarnos a la realidad de una manera descarnada. Antes vivíamos, yo creo, muy engañados".