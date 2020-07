Paloma Cuevas posa contrita en la portada de '¡Hola!' sin quitarse la alianza

No podemos decir que Paloma Cuevas haya roto su silencio en ¡Hola! porque lleva una semana haciendo declaraciones prácticamente a todos los medios. El interés del reportaje de la revista que le ha dado cobijo desde que era una niña radica en las imágenes: son las primeras desde que estallase el escándalo de su separación.

Se trata de fotos exclusivas (sólo dos) que pretenden pasar por robadas en las que aparece bellísima, aunque eso no es noticia, con rostro compungido, mirando al suelo, frunciendo el ceño sólo lo suficiente para no hacer arrugas en la piel o explorando el horizonte pensativa. Nada de sonrisas o miradas desafiantes, casi miopes, propias de portada. Detalle importante: en el dedo anular de su mano izquierda, luce todavía su alianza. Una pose muy, muy buscada, totalmente forzada, porque no había necesidad alguna de estar sujetando así el sombrero para enseñarla.

El resto son declaraciones que ya hemos escuchado de su boca: que se lleva muy bien con su ya ex, que hablan todos los días (confirmando que no están en el mismo sitio), que su suegra la llama y lloran juntas, que la felicidad de sus hijas está por encima de todo y que no se merecían "con la trayectoria tan discreta que llevábamos" una tormenta mediática como esta. Y que "han tenido que soportar de todo solo por tomar una decisión a la que tenemos derecho: la de separarnos e intentar ser felices". Como si fuesen dos recién llegados al mundo del corazón.

Primera foto de Ponce y su nueva novia en actitud cariñosa

La foto de la semana no es la de Paloma Cuevas reflexionando sobre su futuro: la imagen del miércoles viene en la página 50 de ¡Hola!, y tiene a Enrique Ponce y a Ana Soria como protagonistas.

Aunque ya habíamos visto una foto de los dos juntos, en ella corría el aire. Sin embargo, en ésta Ponce abraza a su nueva novia por la cintura y ambos acercan sus mejillas. Sentados como dos adolescentes en una escalera, el torero protege a su última conquista de forma cariñosa.

Dice ¡Hola! que la imagen fue tomada "cuando Ponce y Paloma Cuevas ya estaban atravesando un momento difícil de su relación y reflexionaban sobre el futuro de su matrimonio". ¿Serán las que, según ha contado Beatriz Cortázar, se guardaron en un cajón para evitar polémicas?

Semana habla con Ponce

En Semana han hablado con el torero, que se encuentra "desbordado". Y que confiesa su amor por Ana Soria: "Nosotros estábamos separados desde hace dos años largos. No lo hacíamos público por las niñas. Íbamos a hacerlo estos días. Teníamos un acuerdo de seguir viviendo juntos por su bien, pero los dos sabíamos que éramos libres de hacer nuestra vida de manera independiente".

Ponce confirma cuándo comenzó su relación con Ana: "La conocí hace siete meses en una reunión de amigos. Empezamos a hablar y, poco a poco, fue surgiendo algo entre nosotros. Empezamos una relación. Quiero dejar muy claro que no hay infidelidad y que Ana no es la causa de nuestra separación ni de los problemas de nuestro matrimonio".

Ponce también reconoce que pidió a Ana que le acompañara a México en enero". E insiste en que no hubo infidelidad: "Cuando estaba con Ana tratábamos de ser discretos por respeto a la que ha sido mi mujer durante tantos años… se nos acabó el amor. Apareció Ana en mi vida y todo se ha precipitado".

¿Cómo define el torero a Ana? Como "una mujer discreta, educada y sencilla que no ha hecho otra cosa en toda su vida que estudiar. No viene de Gran Hermano, no es modelo y no tiene ningún interés por ser actriz. No se ha presentado a Miss Almería".

Eva González y Cayetano, escapada playera

Si algo ha conseguido el escándalo Ponce-Cuevas es dejar bien a Eva González. La modelo, que vivió hace meses una hecatombe mediática de proporciones similares a la actual, reaccionó de una manera que hoy podría calificarse como ejemplar.

Entonces, Eva ni siquiera se pronunció. No concedió exclusivas. No entró en directo en Sálvame. No se dedicó a hacer ronda de llamadas entre los periodistas amigos. La presentadora optó por el silencio, y el comportamiento maniqueo de Karelys, la mujer que había embaucado a su marido, Cayetano Rivera, hicieron el resto.

Ahora, Eva y Cayetano parecen una pareja bien avenida más, que disfrutan de una jornada playera junto a su hijo mientras parecen haber enterrado en la arena aquella crisis.

Lourdes Montes posa en biquini

¡Hola! dedica sus páginas de estilo a Lourdes Montes, que luce tipo en biquini mientras habla de la moda, de su deseo de ser madre de nuevo o de cómo ha pasado el confinamiento.

Pero llama la atención una de las respuestas de la entrevista, cuando le preguntan qué hubiera pensado su padre al conocer a Fran Rivera, su marido. Y la respuesta parece hecha a medida para Enrique Ponce y Ana Soria, su nueva conquista: "Entiendo que un padre que, de repente, ve que su hija mayor comienza a salir con un señor diez años mayor que ella, separado, con una niña, con una profesión tan complicada, y que además es personaje público… pues, en fin, de entrada, no lo encuentre ideal".

Jorge Javier posa en braga náutica

Parece que Fernando Simón ha puesto de moda con su posado en El País Semanal la imagen del motero canalla, porque Jorge Javier repite el plano en el número de Lecturas de esta semana, sentado a horcajadas en una moto roja.

No es ésta, sin embargo, la foto elegida para la portada o la que más va a dar qué hablar. Porque Jorge Javier debe verse atractivo, y no ha dudado en posar en braga náutica en un reportaje sin desperdicio que se acerca más a lo que vemos en el Grinder que a una revista medianamente seria.

El presentador ha elegido tres bañadores minúsculos para su posado: blanco, verde nadador marca Speedo y otro que lleva impreso en "semejante parte" el famoso logo de Roy Lichtenstein en el que se lee "Boom". Seguramente lo ha hecho como homenaje al pintor del Pop Art, él que es tan erudito.

Jorge Javier parece haber perdido cualquier tipo de timidez y protagoniza un reportaje en el que ahora se apoya en un árbol de espaldas y mira al cielo, ahora marca abdominales sobre una colchoneta piscinera o se baja picarón el bañador con los nudillos. Pero en el fondo es todo un desafío a los que le han criticado recientemente por utilizar el programa que presenta para dejar claras sus opiniones políticas y censurar las de quienes no las comparten. Toda una declaración de intenciones que resumió en una frase: "Este es un programa de rojos y maricones".

Marta Ortega reaparece tras dar a luz

¡Hola! publica las primeras imágenes de Marta Ortega desde que fuese madre hace tres meses. Las fotos están tomadas en la cubierta de su yate, un espacio privado. Se supone por lo tanto que la fotografiada ha dado su consentimiento a la publicación.

En las instantáneas, la hija de Amancio Ortega, una mujer habitualmente seria, es la imagen de la felicidad. Ríe a carcajadas, besuquea a su bebé y degusta un zumo con pinta de contener apio junto a su hijo mayor.

La pandemia ha introducido elementos que hasta ahora no eran habituales en nuestras rutinas. En la cubierta del yate de lujo del propietario de Inditex se aprecia una botella de litro de hidrogel, el desinfectante de nuestro día a día.

Cóctel de noticias

Malú y Albert Rivera hacen su primera salida con su hija Lucía. La cantante y el abogado aparecen en ¡Hola! practicando su última actividad favorita: empujar el carrito del bebé.

Alba Díaz, ilusionada de nuevo. La hija de Vicky Martín Berrocal y el Cordobés también vivió hace meses su "momento Ponce-Cuevas". Irrumpió en el matrimonio formado por Javier Calle y Coki Pareja Obregón, desatando el divorcio de la pareja. Tras una relación con él de idas y venidas, finalmente terminaron rompiendo. Ahora Alba aparece sonriente en ¡Hola! junto a su nueva conquista, un joven de edad más cercana a la suya con la que pasea por las calles de Madrid.

Antonio David Flores se escapa con su mujer a Ibiza. El padre de Rocitín debe haber dejado atrás sus problemas financieros y se ha regalado una escapada sin hijos a la isla pitiusa, en la que ha disfrutado de unas minivacaciones a bordo de un barco. Diez Minutos los retrata.

María José Cantudo no conoce varón. Habla en Semana, donde confiesa que lleva 17 años sin estar con un hombre.