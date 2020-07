Descubren el gran secreto que Fani ha estado ocultando a Christofer

La relación de amistad de Fani y Ferre ha llegado a su final. Los concursantes de La casa fuerte se hicieron amigos íntimos durante su participación en Supervivientes 2020 y ambos se mostraron muy ilusionados al saber que volverían a coincidir en el nuevo reality de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez.

El motivo de la ruptura entre ellos se desencadenó cuando Fani acusó a Cristina Gilabert, novia de Ferre, de ser poco sincera en sus relaciones con los compañeros de la villa. El onubense intervino en la gresca y terminó advirtiendo a su amiga: "No me hagas hablar, que puedo decir muchas cosas sobre ti. No lo hago por el cariño que te tengo".

Ya durante la gala, el presentador aprovechó para hablar con el concursante y le pidió que aclarase sus palabras: "En plató hay dos teorías: una tiene que ver con deslealtades. Fani pudo haberte contado que se lió con otro", le comentó. Ferre negó que fuese algo relacionado con una infidelidad: "No quiero decir nada porque tampoco soy quien para meterme en una relación. Pero que no me toque lo mío porque, si no, lo diré. Espero que Fani no me diga nada porque, si no, se puede liar y se puede hasta cancelar su boda", explicó.

Cristina dio más detalles sobre lo sucedido: "A veces no puedes hablar más de la cuenta y menos con gente que has conocido aquí. Sueltas comentarios que al final lo sabe toda la casa. Se le ha ido un poco la boca". Ferre añadió, además, que cree que Fani no está enamorada de Christofer.

No pasó mucho tiempo hasta que Jorge Javier Vázquez volvió a la carga y consiguió que Ferre contase lo que Fani ha estado ocultando a Cristofer: "¡Dijiste que te ibas a casar para vender la portada y luego el divorcio!". Christofer se negó a escucharle y Fani se excusó diciendo que podría haberlo dicho en alguno de sus enfados: "Cuando me enfado digo cosas que no pienso. Tengo la lengua muy larga. Si lo he dicho, no lo decía en serio estaría de coña con Oriana y Cristina. He bromeado con Christofer sobre el tema de la portada y el divorcio, pero no es así".

José Labrador intervino en la disputa y aseguró que no fue el único comentario que habría realizado su compañera: "Dijo que estaba deseando que echasen a Christofer y que metiesen a Rubén (el 'tentador' con el que mantuvo un affaire en La isla de las tentaciones) para hacer redondo su concurso". "¿Cuándo he dicho yo eso?", respondió Fani. Christofer no creyó a Labrador: "Eso es mentira", dijo mientras abrazaba a su novia.

Oriana, una de las amigas de Fani en la casa, no pudo negar lo evidente y confirmó las palabras de Ferre y Labrador: "Estoy agobiada", dijo la venezolana ante la insistentes preguntas del presentador. "Por un lado no quiero mentir pero por otro no quiero fastidiar a Fani", dijo, para finalmente afirmar que todo ello ocurrió.