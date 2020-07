El padre de Ana Soria y su padrino Baltasar Garzón filtraron su relación con Enrique Ponce

Enrique Ponce y Ana Soria han dado un paso de gigante publicando en redes sociales su primera foto imagen juntos: una instantánea en la que aparecen abrazados y con la que confirman que están enamorados. La joven de 21 años quiere demostrar que su amor por el torero es real, pero sobre todo que no es la tercera persona que apareció en el matrimonio de Ponce y Paloma Cuevas.

"Se está repitiendo algo que en realidad no es verdad, y es que el matrimonio llevaba roto dos años. El entorno de ambos decía que Ana no ha roto nada que no estuviera roto, hasta el hermano de Ponce dijo que éste no le había sido infiel a Paloma", aseguró Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico en esRadio.

"La Navidad pasada dieron una fiesta en su casa con compañeros de colegio de las niñas, con padres, con amigos... Ahí estuvieron bailando, dándose besos, abrazos. Estuvieron cenando en Tatel con Paula Echevarría y Miguel Torres, con Antonio Banderas... Como un matrimonio bien avenido, con todos los gestos de cariño que uno puede esperar de un matrimonio".

Lo que tampoco cuadra es que la relación de Ponce y Ana es de hace seis meses porque, según Cortázar, "se conocieron mucho antes y hay viajes a la nieve de los dos, no solo el famoso viaje a México". "Gente cercana me insiste en que este matrimonio no estaba roto hace dos años".

El entorno de Ana filtró la noticia

El pasado fin de semana los padres de Ana Soria se pronunciaron por primera vez desde que salió a la luz el noviazgo de su hija con Enrique Ponce. El "suegro" del torero reconoció estar muy agobiado con la expectación mediática y pidió respeto para su familia, huyendo en moto para evitar contestar a las preguntas de los reporteros que les esperaban a la salida de su casa. Cabe recordar que Federico Soria y Enrique Ponce son amigos desde hace muchos años y, a su vez, ambos mantienen una estrecha relación con Baltasar Garzón, padrino de bautizo de Ana.

La estrategia de Federico Soria habría sido actuar por detrás, ya que se habla de que tanto él como Garzón estaban muy preocupados por si el torero rompía el corazón de la joven. "Como no hablamos de una relación de meses y esto viene de antes, parece ser que su padre y su padrino estaban preocupados por si Ponce no acababa de dar el salto y afrontar su situación sentimental", desveló Cortázar. De ahí que las filtraciones y las fotos de la pareja vinieran del entorno directo de Ana, precisamente para acelerar algo que el torero no terminaba de rematar.

El entorno familiar no quería que se tratara a Ana como "la querida", ya que es "una niña muy formal y recta, una universitaria estudiosa y responsable" ni que fuera "un capricho con fecha de caducidad" para Ponce. "Lo que ya nadie duda es que la filtración inicial viene del círculo de Soria, de todos los que no querían que Ponce utilizara a la niña".