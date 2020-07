Vania Millán desvela, sin querer, el sexo del bebé de Pilar Rubio y Sergio Ramos

¡Entrenamiento finalizado! ntiendo el ejercicio fi como una forma de sentirme bien en cuerpo y mente. Como en su di dijo mi querida @caroline_correia "Si no hay contraindicacio, el ejercicio fi seragran aliado de la embarazada en la prevencio la diabetes gestacional y la ganancia desproporcional de peso. ¿Y por que principal motivo es que el ejercicio fi sensibiliza el muo a la insulina, usaa como energirante el ejercicio y evitando de esta manera el aumento de la misma en el torrente sangui por tanto ayudando a evitar la diabetes y el aumento excesivo de peso.

A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on May 31, 2020 at 4:55am PDT