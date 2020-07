La dura confesión de Rocío Jurado a Rosa Benito que podría destrozar a Rocío Carrasco

La reaparición de Amador Mohedano en Sábado Deluxe ha provocado las primeras reacciones. El hermano de Rocío Jurado regresó al programa de Telecinco para cargar duramente contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Dispuesto a hablar alto y claro y "sin miedo a recibir una demanda", Amador Mohedano volvió a acusar a su sobrina de ser la culpable de la ruptura familiar a pesar de haber sido siempre "una niña muy simpática y buenísima", que compartía todo "hasta que dejó de hacerlo": "Alguien con mucha ambición la ha abducido", afirmó, refiriéndose a su marido Fidel.

Entre otras confesiones, Amador aseguró que Albiac tenía mucho interés en saber qué iba a pasar con la herencia de Rocío Jurado cuando ésta falleciera: "Ese era su máximo interés. Lo hablaba incluso con ella. Rocío me decía a mí que el interés que tenía él era saber qué iba a pasar con su herencia cuando ella muriese. Rocío era muy larga. Aunque estaba malita, la cabeza la tenía fantástica y me decía: 'Es muy pesado, solo quiere saber qué va a pasar con la finca'". Una información que fue confirmada este lunes por su exmujer Rosa Benito durante su participación en el programa Ya es mediodía presentado por Sonsóles Ónega.

Según la colaboradora, "Rocío ponía caras" cuando Fidel abandonaba la habitación de la clínica: "Cuando se va Rocío de aquí, el 18 de septiembre, ella lo deja todo arreglado. Cuando yo estoy con ella, porque me quedaba por las noches, me acariciaba la cabeza y me decía: 'He hecho algo mal y cuando vaya a España quiero cambiar algo del testamento'", reveló por primera vez en televisión. Una información con la que daría a entender que Rocío Jurado fue consciente del cisma que provocaría su decisión entre su hija, Fidel y el resto de la familia.

"Pienso que se arrepintió de haber puesto solo un albacea, le hubiera gustado poner a otra persona", continuó explicando antes de que Isabel Rábago preguntara por qué ahora estaban todos en contra de Rociíto. "Hay personas que están muy dolidas con su actuación. No es por dinero, es porque han abusado de la confianza".