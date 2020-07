Enrique Ponce, enamorado de Ana Soria a horcajadas de un cocodrilo hinchable

Este miércoles toca felicitar a Diez Minutos por las fotografías exclusivas de su portada: la pareja del momento, la más buscada, es retratada por primera vez (en las dos ocasiones anteriores eran fotos privadas) en actitud cariñosa... y sorprendente.

Ponce (48 años), hombre hasta ahora decoroso, serio, pudoroso y digno, al menos de cara a la galería (la de ¡Hola!, su revista de cabecera), aparece junto a Ana Soria (21 años), su nueva novia, a horcajadas de una colchoneta de playa con forma de animal. Por lo menos no es un toro, sino un cocodrilo verde.

Los dos ríen a carcajadas y el torero, sentado detrás de Ana, abraza a su joven conquista por la cintura y la besa en un hombro, dejando claro al mundo que está enamorado. No olvidemos que hace tan solo tres semanas, al filtrarse la noticia de su separación de Paloma Cuevas, presumía de su discreción a lo largo de estos años. Nada como el amor para finiquitarla. O nada como una intención: porque no cuadra que estas fotos se publiquen en este momento. Quizá su filtración, como la de su romance, sea interesada, y estén intentando presionar a la otra parte (Paloma Cuevas) para que se aceleren los trámites de la separación que, seguramente, derivará en divorcio.

Las fotos de la colchoneta pueden perfectamente haberse tomado en una cala, lejos de la vista de curiosos. Pero han sido realizadas tan cerca que algo no cuadra, es imposible que no sepan que están siendo filmados. Todavía menos las otras dos imágenes que incluye el reportaje: Enrique y Ana de calle, él con bermudas y polo, ella con vestido ibicenco y botines camperos, en el interior de una finca. La distancia al objetivo es poquísima: esto no es un robado.

Apunte: en ¡Hola!, donde las fotos son las que los propios novios han colgado en las redes sociales, han borrado con fotoshop el cigarrillo de los dedos de Ana Soria. No se sabe si para blanquear su imagen o para evitar problemas judiciales con Sanidad.

Eva González y Cayetano Rivera se mudan a Sevilla

Mientras que a Ponce y Cuevas les va todo mal, parece que Eva González y Cayetano Rivera están recorriendo el camino inverso. Atrás queda la crisis provocada por Karelys Rodríguez el año pasado. Ahora, la pareja está buscando casa en Sevilla. Leemos en Semana que quieren instalarse en la capital andaluza y muestran fotos de los dos visitando un palacete en la ciudad hispalense junto a su hijo.

Se trata de una casa en la Avenida de la Palmera que data de comienzos del siglo pasado y cuyo precio rondaría el millón y medio de euros. Es un edificio de tres plantas que están pensando reformar, porque, según Semana, inmediatamente después de visitarlo, se trasladaron a un estudio de arquitectura en Sevilla.

Terelu estrena casa

¡Hola! lleva a portada una entrevista exclusiva con Terelu Campos en su nueva casa. Tras vender el ático tríplex de 556 metros cuadrados en Aravaca, pudo mudarse a mediados de mayo, cuando se levantó el estado de alarma. Ahora ha elegido un piso más modesto: 218 metros con cuatro habitaciones, tres baños, aseo de cortesía y amplia terraza.

Ahora dice que ha notado mucho no bajar escaleras todo el día, que le faltan muchas cajas por abrir, promociona a la firma de muebles que le ha decorado la vivienda y confiesa que podría haber vendido los antiguos (en Wallapop, suponemos) pero que ha preferido regalarlos. Además está cerca del súper y de la farmacia: "¿Va a ir la chica a por el pan o a por huevos en el autobús?", se pregunta Terelu.

La presentadora dice además que "está a cero": sin deudas, ni siquiera con Hacienda. Se moja, aunque sólo un poco, por la cuenta que le trae, sobre Rociíto: "Le deseo lo mejor a mi hermana Rocío. Estoy a su lado y no la juzgo". Y cuenta que ha sufrido un accidente durante la cuarentena: "Se me cayó una cosa detrás de la nevera, y pensando que era Spiderman, me estiré y me hice daño en las costillas. Tengo dos fisuradas".

Teresa vende, por fin, su mansión

Exclusiva de la revista Lecturas que tendrá que confirmar la propia María Teresa Campos: se ha dado por hecha tantas veces la venta de su mansión, que parece el cuento de Pedro y el Lobo. Según la revista, la casa de Molino de la Hoz, en Las Rozas, se ha vendido por 3,2 millones de euros, uno menos de lo que pedía, a un particular extranjero.

La pandemia echó por tierra una venta que tenía ya apalabrada. Ahora parece que, por fin, ha llegado otro comprador dispuesto a quedarse la residencia, que tiene más de seis mil metros de parcela y que desde su compra en 2005 ha supuesto un auténtico dolor de cabeza para la periodista.

Alejandro Sanz y Perera, como los Rose

¡Hola! desvela detalles exclusivos sobre la separación de Alejandro Sanz y Raquel Perera, que comenzó siendo amistosa pero que podría terminar como el rosario de la aurora. Atrás quedan sus mensajes públicos de amor del tipo a "somos una familia y siempre lo seremos" o "decidimos amarnos para siempre y así será…".

Al parecer, después de haber pasado unos días con sus hijos en paz y armonía, Raquel se llevó una sorpresa mayúscula al saber que, sin previo aviso, Sanz rompió "el acuerdo que habían cerrado de palabra y con un abrazo" y presentó en un juzgado de Madrid la demanda de divorcio.

Según ¡Hola!, Perera supo por este documento que el cantante había decidido que no le correspondía nada. "A la empresaria le duele que no le reconozca los años que dedicó por completo a la familia, hijos, cuidado del hogar y a sus empresas, sin percibir salario". Como respuesta, ha presentado en Miami la demanda de divorcio, solicitando, según ABC, una pensión de 40.000 euros mensuales. Y ataca con los niños: asegura que el artista sólo los ha visto cinco veces desde que se separaron. Por eso reclama que se queden con ella y no con alguien que los cuide cuando Sanz se vaya de gira.

Pero hay más: Raquel ha pedido protección legal temporal y que se congelen las cuentas de su exmarido en Estados Unidos, para evitar que el artista disponga del dinero antes de que se ratifique el divorcio. Y es que el compositor les había suprimido la ayuda doméstica, les canceló la tarjeta de crédito, no pagó el año escolar y está tratando de sacarles de su casa.

Esther Doña rehace su vida ayudada por sus amigas

La revista Love habla de la nueva vida de la viuda del Marqués de Griñón cuatro meses después de su fallecimiento. Dice la revista que Esther Doña tiene que replantearse su futuro. Mientras tanto, se apoya en su grupo de amigas, entre las que figuran Mónica Martín Luque o Marina Castaño. Dice la publicación que es muy probable que las veamos juntas este verano en las Islas Baleares.

Cóctel de noticias

Pilar de Gregorio muestra su enfado en ¡Hola! tras conocer que el ducado de Fernandina será para su sobrino, y no para ella. La justicia ha fallado finalmente a favor del hijo de su hermano Leoncio, a pesar de que, según ella, la distinción le fue cedida ante notario. "Por supuesto que el Rey puede hacerlo. Pero me parece injusto y una arbitrariedad", sentencia.

Tita Astolfi pasará de nuevo por el altar. Astolfi protagonizó uno de los matrimonios más fugaces de la jet: tenía sólo veinte años cuando se casó con el empresario Gigi Sarasola, con el que apenas estuvo veinte meses, anulación eclesiástica incluida. La ceremonia se celebrará el próximo 24 de julio en la finca propiedad del novio, Fernando Mora Figueroa, en Vejer de la Frontera.

María Patiño presume de curvas desde la portada de Lecturas. La presentadora hace hora y media de deporte al día, de ahí su figura tonificada. No nada porque de niña estuvo a punto de morir ahogada.

Iñaki Urdangarín vuelve a reunirse con su familia. El yerno de Juan Carlos emérito disfruta de nuevo de sus permisos penitenciarios en Vitoria. También ha retomado su voluntariado en un centro de Pozuelo de Alarcón.

Alessandra de Osma y Christian de Hannover llamarán a sus mellizos Sofía y Nicolás. Los pequeños nacieron la semana pasada en Madrid.

Habla la otra novia de Curro, pareja de María Jesús Ruiz. Concede una entrevista exclusiva a Lecturas en la que destapa la relación paralela con ambas. Se llama Raquel y es la antítesis de la modelo. Morena y muy entrada en carnes. Dice cosas como que "una vez le salió un callo en el dedo de coser arreglos para poder darle dinero".

Alejandro Talavante se reconcilia con su mujer tras dos años separados. Ponce ha puesto de moda de nuevo a los toreros. Leemos en ¡Hola! que Talavante y la mexicana Yésica Ramírez, madre de sus tres hijos, han vuelto.

Alfonso Merlos se fuma un puro en Ibiza. El periodista y su novia, Alexia Rivas, han viajado a la isla para pasar unos días de asueto y todas las revistas los han retratado. No olvidemos que, al igual que en el "Caso Ponce", la diferencia de edad de la pareja también es notable en este caso.

Isabel Jiménez, embarazada de su segundo hijo. Según la revista Semana, la presentadora y amiga de Sara Carbonero está embarazada y ya enseña la ecografía de su bebé en el teléfono móvil. Es decir, que algún amigo se ha ido de la lengua.