La reacción de Padilla, Morante y López Simón a las imágenes que les implican en peleas de gallos

Sálvame emitió el pasado miércoles unas comprometidas imágenes en las que se ve a los toreros Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Alberto López Simón participando en peleas de gallos el pasado mes de junio en la localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En las fotografías se puede ver a los tres mirando desde la grada e incluso sujetando alguno de los gallos utilizados para las peleas. Ninguno utilizó mascarilla y no se respetó la distancia de seguridad, un acto que estaría multado por haber celebrado reuniones ilegales y sin las medidas de seguridad.

El programa de Telecinco consultó con varios abogados y miembros de la Policía si podría tratarse de un delito, incluso Kiko Hernández anunció que esas imágenes fueron requeridas para iniciar una investigación. Sin embargo, cabe recordar que tanto en las Islas Canarias como en Andalucía las peleas de gallos continúan siendo legales, con excepciones. Tras hace públicas las imágenes, Sálvame se puso en contacto con los tres para darles la oportunidad de defenderse o explicarse si lo consideraban oportuno.

Padilla reconoció que es aficionado, pero no está implicado en el negocio de las peleas de gallos: "Para mí no es un negocio, es una afición. Es un amor a nuestra cultura, al toro, al flamenco... Mi pasión es mi cultura y mi cultura también son los gallos. No voy a entrar en detalles porque no es algo que yo haga público", explicó. Además negó haber participado en esta clase de actos y "si me han visto, me acabo de enterar de que he estado en una pelea". "El mundo del toro siempre ha estado unido a grandes culturas y estas son mis pasiones y me parecen sacadas de contexto. Si hubiera algo... Ahí está mi familia para poder expresar también el modelo de vida que llevo con ella y mis valores (...) Estamos tan atacados con el mundo del toro, que a los toreros nos metéis en todos los sacos", sentenció.

En el caso de López Simón, fue su apoderado Diego que respondió en su nombre. "Él ni es aficionado a los gallos, siquiera. No es aficionado a los gallos en absoluto. No está vinculado. Sé que en el mundo del toro y en el mundo rural y de pueblo pues lógico que haya aficionados. Además, las peleas de gallos aquí en Sanlúcar están permitidas, lo que no está permitido es el juego. Aquí hay varios reñideros y te dan los gallos, lo que está prohibido es jugar con dinero". Diego desmintió con humor cualquier tipo de vinculación del torero con estos eventos porque "él no sabe ni las plumas tienen los gallos de pelea".

En cuanto a Morante de la Puebla, el programa se limitó a anunciar que su mujer Elisabeth Garrido reconoció que al torero le gustan las peleas de gallos, sin emitir las palabras que lo confirman.