¿Mensaje de Ana Soria a Paloma Cuevas?: "Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad"

Enrique Ponce y Ana Soria han dado un importante paso en su relación al aparecer juntos en la portada de la revista Diez Minutos disfrutando de sus primeras vacaciones en Mójacar. Ambos están relajados y sonrientes en una de las zonas más concurridas de Almería, hecho que ha desatado los rumores sobre un posible interés de la pareja por ser fotografiados.

"El impacto ha sido grande y muy doloroso, una cosa es que te lo cuenten y otra muy diferente ver a la persona con la que has estado hasta ahora aparecer con otra chica por decisión propia", confesó Paloma Cuevas a Vanitatis, haciendo público por primera vez su dolor.

Aunque la empresaria ha intentado mantenerse en silencio hasta ahora, las continuas provocaciones por parte de la pareja podrían hacer que rompa su silencio en las próximas semanas. Y es que Soria podría haber utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje envenenado a la de ex de su novio: "Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz", escribió la almeriense en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparece muy sonriente.

Según ha informado el digital Jaleos, ya habría fecha para la primera aparición pública de Enrique Ponce y Ana Soría: sería el día 1 de agosto en la plaza de toros del municipio de Osuna en Sevilla.