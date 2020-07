El impactante cambio físico de Olvido Hormigos después de meses alejada de la televisión

Sálvame lleva días debatiendo sobre la relación de los famosos con la prostitución. Concretamente han centrado las tertulias en la figura de una famosa con pasado televisivo que habría ejercido la prostitución. Un controvertido tema que ha terminado salpicando a Olvido Hormigos, ex concursante de Gran Hermano VIP, que se dio por aludida y llamó al programa para advertir de que no la involucrasen.

Esta semana el programa Sálvame se desplazó hasta la localidad toledana de Los Yébenes, donde reside Hormigos, para conocer de primera mano sus impresiones sobre el tema y ver cómo le han ido estos meses tras retirarse de la televisión. Sin embargo la visitar sorpresa no gustó nada a la ex concejala que, al encontrarse con las cámaras de televisión en la puerta de su casa respondió muy enfada: "No me grabes, ni se te ocurra grabarme", pedía.

El reportero Kiko Calleja, encargado de retransmitir desde la casa de Olvido Hormigos, destacó el cambio físico que sufrido en los últimos meses: "La hemos visto muy cambiada, ella que siempre ha sido una mujer muy coqueta y que cuida su imagen", recordó Calleja. "La hemos visto como una mujer normal", fueron exactamente sus palabras.

Olvido Hormigos ha advertido al programa: si relacionan su nombre con esta historia, emprenderá acciones legales contra la dirección del espacio y la cadena. El pasado 14 de julio, Kiko Hernández sacó a relucir el nombre de "Olvido" mientras hablaban sobre la presunta prostituta famosa, aunque el presentador se justificó explicando que se había tratado de un lapsus.

En agosto de 2019, Hormigos confesó que había vivido su propia "proposición indecente" al recibir una oferta de "100.000 euros a cambio de sexo", durante una entrevista en el Deluxe.