La muerte del marido de Paz Padilla sorprende en Telecinco: "Ella quiso ser discreta y no teníamos por qué preguntar"

Paz Padilla ha sufrido el que sin duda es el golpe más duro de su vida. Su marido, Antonio Juan Vidal, fallecía de un tumor cerebral la madrugada del domingo después de luchar en silencio contra el cáncer a lo largo del último año. La presentadora, que está devastada tras la muerte de su gran amor, está contando con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos tras esta terrible pérdida.

Carmen Borrego, al igual que su hermana Terelu Campos, ha querido dar públicamente su apoyo a Paz Padilla tras la repentina muerte de su marido. La colaboradora de Viva la vida, muy afectada por esta terrible pérdida, manda su cariño a la gaditana aunque "perder al amor de su vida tan pronto es algo que no sé si alguien será capaz de superar".

"Un día tristísimo, una noticia, que te cae como un jarro de agua fría, pienso en Paz y siento dolor. Yo creo que ella había conseguido tener la ilusión de su vida, el amor de su vida, perderlo tan pronto es algo que no sé si alguien será capaz de superarlo. Le mando mi cariño, todo mi apoyo pero yo creo que es inconsolable", dijo Borrego.

La hija de María Teresa Campos, como tantos otros compañeros de cadena, no intuía que Vidal estuviera tan mal debido a la discreción de Padilla. "No, yo no lo sabía. Ella ha querido ser discreta y nosotros no teníamos por qué preguntar."

Se da la circunstancia de que, además, Paz perdió a su madre hace apenas cuatro meses. "Sí, cuando tú pierdes una madre, a la edad que la pierdas es un palo pero es un poco más ley de vida, con 92 años ya sabes que cualquier día puede suceder. Un hombre joven en la flor de la vida, con 53 años, es una tragedia".

Terelu, igualmente sorprendida

Terelu Campos, hermana de Carmen Borrego, también es amiga de Paz y se mostró igual de sorprendida por la noticia. "Lo respeto profundamente, Paz siempre estuvo a mi lado en los peores momentos de mi vida personal, en la enfermedad y me hubiera podido gustar que me hubiera usado de bastón si lo hubiera necesitado. Entiendo que ella ha hecho lo que ha creído que era mejor para ellos y eso me parece que es lo más importante. Desde luego decir que sin lugar a dudas estoy a su lado para todo lo que ella considere que yo pueda ayudarle".

La hija de María Teresa Campos, eso sí, se mostró convencida de que la presentadora de Sálvame superará esta terrible pérdida.

Pese a la amistad de Paz con ellas, su marido siempre permaneció relativamente al margen, también durante su enfermedad. "Lo he visto alguna vez pero todo es por Paz. He estado con él en algún momento pero no hemos tenido ninguna amistad en ese aspecto, eso no significa que durante mucho tiempo le hayamos tenido una sanísima envidia de ser una pareja que se quería tanto".

Ahora —explica Terelu— el gran apoyo de Paz Padilla será su hija Anna. "Yo creo que el gran bastón en la vida de Paz es Anna, saldrá adelante porque es una persona fuerte y con mucha espiritualidad y eso es muy importante. Tiene a una hija maravillosa que yo sé que la va a ayudar un montón".