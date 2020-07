Toñi Moreno y Emma García coincidieron este fin de semana en el plató de Viva la vida, donde ajustaron cuentas pendientes para satisfacción de sus acérrimos seguidores. Hay que recordar que hace dos años que Emma relevó a Toñi en el programa emitido por Telecinco, y que esta se dispone a retomar las riendas a modo de sustitución temporal durante este verano.

''No nos hemos vuelto a ver desde que nos dieron las noticias del cambio, nunca lo había pasado así ni había vivido algo así", dijo por su parte Emma, preparando el terreno para la discusión. ''Sabéis que nos llevamos bastante mal. Vamos a hablar y tengo bastantes ganas de enfrentarnos, porque ya es hora de vernos cara a cara", dijo la vasca.

La propia Emma García reconoce que, efectivamente, la relación entre ellas es (o fue) tirante y que incluso se han llamado para "aclarar" algunas cosas. Toñi, por su parte, quiso aclarar que los programas "no son de nadie" y que le costó hacerse a la idea de que iba a ser sustituida. ''Yo estaba tan feliz con el equipo y el programa, después de lo difícil que es arrancar por toda la lucha que tiene. Y cuando ya estábamos tan felices y más estables, en una zona de confort, no me gustó nada la decisión", reconoció.

"No nos llevábamos mal, pero es verdad que no hablamos y cada una fuimos por nuestro lado. Pero al final las cosas encajan y ahora estamos aquí'', dijo la andaluza para ir acercando posturas.

Las cosas se suavizaron según pasaban los minutos, con Emma preguntando a Toñi por cuestiones personales. Hasta que tocó hablar del terreno amoroso, momento en el que Moreno pegó otro corte a su compañera: "No te voy a responder", dijo con contundencia. ''No quería indagar en nada, solo era para saber cómo estabas. Ahora ya no sé qué preguntarte y ya hemos dado el titular’’, contestó Emma.

Después, la presentadora de Viva la vida señalaría que hasta su madre, con la que se comunicó durante la pausa publicitaria, había visto lo "borde" que había estado Toñi Moreno con ella, que se justificó señalando que ese tema para ella es tabú: esa vida sentimental que, salvo la cantante Rosana, con quien mantuvo una larga relación, no parece estar ahora mismo muy ocupada.

En todo caso, Toñi había comparecido para anunciar que se haría cargo de la temporada de verano de su antiguo programa, y eso es lo que hizo. De hecho, anunció un nuevo proyecto: un libro de maternidad en el que contaría su experiencia con pelos y señales de forma aún más sincera que la también presentadora Samanta Villar.