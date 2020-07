Bronca entre Cristina Tárrega e Isa Pantoja a cuenta de Ana Soria: "Paloma Cuevas juega en la Champions"

Tremendo enganchón en El Programa del Verano a cuenta del romance entre Enrique Ponce y Ana Soria. Sucedió entre Cristina Tárrega, amiga íntima de Paloma Cuevas, e Isa Pantoja, de parte de la joven almeriense que ha conquistado el corazón del torero.

Todo a colación de unas nuevas declaraciones de la joven, que ha contestado a los reporteros que ella no tiene nada que ver con la ruptura del matrimonio de su pareja. "Yo no tengo nada que ver y quien se lo quiera creer bien y quien no, pues también".

"Paloma Cuevas es una mujer maravillosa nos conocemos desde muy jovencitas", comenzó reaccionando Tárrega, aclarando de parte de quién iba a estar en el conflicto. A la presentadora le parece mal que Ponce haya dado carpetazo tan pronto al matrimonio, o más bien, sin haber acabado verdaderamente con su matrimonio.

"Hace muy poco estaban juntos", dijo sin aclarar la pregunta de Isa Pantoja y el presentador Matías Prat, que consideraban legítima la actitud de la joven y el torero. "Me gustaría que Ana, a quien no juzgo, dejara aparte a Paloma. Tú lleva tu vida con Enrique, Paloma está aquí [poniendo la mano en alto]".

Esto ofendió especialmente a Isa Pantoja, que considera que Ana Soria no ha hecho referencia alguna a Paloma Cuevas. "Pero qué ha dicho, no ha dicho nada. Ha dicho que no quiere meterse", interpretó sobre las declaraciones de Soria.

"Yo sólo digo que Paloma Cuevas juega en Champions, veremos dónde juega esta chica", consideró una tajante Tarrega, provocando un nuevo enfado en la hija de Isabel Pantoja: "Pero ella no tiene culpa de haberse enamorado de un señor mayor. Juzgo de lo que veo. Enamorada de un hombre que ya se ha separado".