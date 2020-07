Tremendo enfado de la madre de Ana Soria: "Este circo no va conmigo, yo veo La 2"

Enrique Ponce está totalmente integrado en la familia de su nueva y joven novia Ana Soria. Este miércoles, la revista Semana publica unas fotos de la pareja disfrutando de una jornada en barco junto a los padres de ella. Todo es felicidad, besos, arrumacos y sonrisas sin preocupaciones.

Sin embargo, lo que no gusta tanto a la familia es la atención mediática que están recibiendo desde que saliera a la luz la relación del torero con Ana Soria, a pesar de que el entorno de la joven fue quien filtró la noticia a la prensa para que no quedara como "la otra".

Rosa, la madre de la protagonista, habló con los reporteros de Europa Press el mismo día que salieron las fotos en alta mar y se mostró muy molesta porque quiere permanecer al margen de todo lo que está pasando. "Yo no voy a decir nada, es que no tengo nada que decir del tema", dijo nada más percatarse de la presencia de las cámaras.

Cuando le pidieron su opinión sobre lo que se está diciendo de su hija en los programas y tertulias de corazón, aseguró que "no soy asidua de estos programas, a mí me gustan los programas culturales". "No tengo nada que decir sobre la vida de los demás, ni siquiera sobre la mía. Sé que estáis haciendo vuestro trabajo, pero yo me tengo que ir a hacer el mío".

En el último momento, cansada de la insistencia de la prensa, Rosa subió el tono: "Es que no sé si eres sorda o te lo haces, lo único que te voy a decir es que Ana no está durmiendo hoy aquí, por si no queréis esperar, que hace calor".

"No quiero ser maleducada, no quiero ser repetitiva. Este circo no va conmigo. Yo veo La 2, me gustan los programas culturales, no me gusta todo esto. Os ruego que a mí particularmente no me molestéis más", sentenció. Lo que está claro es que los padres de Ana, a pesar de estar felices por la relación, también están pasando por un momento delicado viendo que su hija se ha convertido en carne de cañón para los medios de comunicación.