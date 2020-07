Enrique Ponce y Ana Soria no se esconden: cazados de nuevo como dos tortolitos

Si hace siete días era Diez Minutos, este miércoles es Semana la revista que no debería leer Paloma Cuevas. La publicación tiene nuevas imágenes exclusivas del torero totalmente rendido a su nueva conquista, Ana Soria.

Besos apasionados, abrazos, arrumacos, sonrisas embelesadas y mucho cachete con cachete. Enrique Ponce y Ana aparecen en la cubierta de un barco mirándose extasiados mientras disfrutan de una jornada playera en la que, como avanzó Beatriz Cortázar en Es La Mañana, estuvieron acompañados por los padres de ella. De hecho, parece que al torero, que está totalmente integrado en esa familia, no le provoca ningún pudor tener una actitud tan cariñosa con Ana delante de ellos.

Los fotógrafos han encontrado en Ana un filón: es guapa, tiene una figura impresionante y le gusta lucirla. A Ponce se le notan un poco más los años. Una de las fotos deja ver su coronilla pelada, en la que es posible que el implante capilar no haya tenido buen resultado.

Lo que está claro es que Enrique y Ana no se esconden. Todo lo contrario. Quieren que veamos que están enamorados y que lo suyo va en serio.

Todas las revistas con Paz Padilla

Exceptuando a ¡Hola!, que ha elegido a Ana Boyer con una exclusiva para ilustrar su portada, todas las revistas dedican su página principal a Paz Padilla. "Paz entierra al amor de su vida", leemos en Semana. "Rota en el entierro del amor de su vida", dice Diez Minutos. Lecturas titula "Paz Padilla, rota en el último adiós a su marido". Y ¡Hola! hace referencia en una pequeña foto al dolor de la presentadora. Paz siempre se ha portado bien con los medios, es de recibo que ahora que vive su peor momento sea correspondida.

Las revistas recogen la bonita historia de amor de la pareja, que se reencontró tras un noviazgo de juventud, e incluyen la última foto de los dos juntos, que ahora cobra un significado especial: fue el pasado mes de mayo durante una visita al notario, cuando ya sabían que la muerte de Antonio era inevitable.

Chabelita posa en su dúplex

Parece que la pandemia ha convertido a Chabelita en una Señora De Su Casa, que ahora posa en las páginas de Lecturas dando lecciones de comportamiento y moralidad con la excusa de enseñar su dúplex en Cádiz. Aquí la cocina, aquí los sofás, aquí mi dormitorio.

La hija de Isabel Pantoja, que ha sucumbido a la dieta, los entrenamientos y las cirugías estéticas, dice que "ahora da menos problemas que su prima Anabel" y la juzga por haber aparecido en estado lamentable en un vídeo regañando a su novio: "Pobre chico. Te tiene que querer mucho para no enfadarse". Y añade que su madre "le echó la bronca, pero a mí me la hubiera echado 500.000 veces más". "A mí me exige más". Claro, por algo es tu madre y no la de Anabel. En algo tenía que notarse.

Chabelita vive desde hace dos años de alquiler en esta casa, que buscó para estar cerca del padre de su hijo, Alberto Isla. Paga mil euros mensuales por el piso, que su madre todavía no ha visitado, y aclara que sus cuentas están saneadas: tiene otra casa en Madrid y desembolsa 1.000 euros mensuales por el colegio de Albertito, un centro británico.

Además, confiesa que ha pasado cinco días en Cantora y que ha vuelto la paz a la familia: "Estoy como cuando tenía 12 años. Ahora estoy normal con todos… comemos, cenamos juntos y no hay esa tensión. Es la actitud. Si mi madre y yo tenemos buena actitud, los demás hacen lo mismo". Pero no todo va a ser un campo de flores, que si no no interesaría: "Con mi madre no tuve complicidad, porque ella estaba lejos y por su carácter", explica mientras posa delante de un cuadro gigante con la cara de la cantante.

También anuncia que piensa en volver a ser madre, aunque tendrá que pasar primero por el altar: "Soy muy tradicional y me gustaría casarme antes de tener al niño".

Ana Boyer será madre de nuevo

¡Hola! vuelve a elegir a un miembro de la familia Preysler como protagonista de su exclusiva semanal. En esta ocasión es Ana Boyer, la menos mediática del clan, la que anuncia que va a ser madre de nuevo. Tampoco la separa tanto de Chabelita: las dos son hijas de madres famosas. Poco más que aportar.

Ana posa en la casa de su madre en Madrid y cuenta que ha pasado en ella la pandemia. De hecho se enteró de su futura maternidad en plena cuarentena. La hermana de Tamara está de cuatro meses ("ya se me empieza a notar") y reconoce que tener más hijos siempre ha estado en sus planes.

La izquierda caviar de JJ Vázquez navega en Ibiza

Es Lecturas, la revista en la que trabaja Jorge Javier, la que publica las imágenes del presentador surcando el Mediterráneo a bordo de un yate espectacular, ataviado con la braga náutica (conocida también como paquetón turbo) con la que suele posar últimamente.

Con él ha estado Mila Ximénez, que ha pasado unos días mientras continúa su tratamiento para el el cáncer de pulmón que padece. Leemos en la revista que finalizada la radioterapia, tendrá que someterse a quimioterapia.

También vemos a Javier Sardá a bordo de una embarcación impresionante, en este caso acompañado de Jorge Vázquez y de sus respectivas parejas. Al parecer, son grandes amigos, algo que desconocíamos.

Mar Flores y Elías Sacal, juntos (y van...)

Leemos en ¡Hola! que Mar Flores y Elías Sacal "vuelven a caminar juntos de la mano". Se supone que la revista ha preferido evitar fórmulas del tipo a "juntos de nuevo" o "retoman su relación" para evitar correr riesgos: la publicación habla de tres rupturas en cuatro años, pero no les cuadran las cuentas, son algunas más.

Ahora han vuelto a pasar unos días juntos en St. Tropez con un grupo de amigos (aunque en las fotos no vemos a ningún caballero, sólo señoras) tras permanecer cinco meses separados, dice ¡Hola! que debido a la pandemia. La relación guadiana que mantiene esta pareja sólo la entienden ellos.

Elena y Cristina, de compras por Madrid

Ni siquiera las mascarillas quirúrgicas reglamentarias evitan a Elena y Cristina de Borbón ser reconocidas por la calle. Varias revistas publican la imagen de las hermanas del rey Felipe paseando por Madrid durante una jornada de rebajas.

¡Hola! recuerda que las infantas viven un momento muy difícil para don Juan Carlos: "Afrontan juntas la situación que atraviesa su padre, brindándole su apoyo".

Cóctel de noticias

Teresa Campos disfruta de sus vacaciones. Aunque Lecturas titula "Teresa Campos afronta su primer verano sin Edmundo" y ahonda en su soledad, no parece que la presentadora esté en su peor momento. Por cierto, Diez Minutos desmiente que haya vendido su casa.

Eugenia Silva, mamá top en Formentera. ¡Hola! dedica un extenso reportaje a la modelo, una de sus musas, a la que hay que agradecer que pose enseñando la cara de sus hijos. Son muchos los famosos que ordenan pixelarlos u optan por darles la vuelta y mostrarnos sus cogotes, pero aquí no es el caso. Eugenia tiene motivos para presumir: los evidentes, su físico envidiable, y los que no muestra tanto, encarnados en el cuerpo de su marido, Alfonso de Borbón, que luce desde las páginas de la revista músculos y tatuajes.

Inés Sastre prepara su vuelta a España. La otra gran top model española deja el próximo mes de septiembre París, la ciudad en la que ha residido durante los últimos años. Leemos en ¡Hola! que "ya tiene colegio, casa y club de golf" para establecerse en la capital. Mientras, está disfrutando de sus vacaciones con su hijo adolescente en Sotogrande.

Sandra Gago, imagen de Rabat en ¡Hola! La mujer de Feliciano López posa por primera vez durante su embarazo, que todavía se ve solamente en las ecografías, y confiesa que tiene instinto maternal desde que era pequeña: "Siempre me he imaginado con un bebé en brazos. Ser madre es mi mayor ilusión en la vida".

Lecturas, obligada a rectificar una información sobre Malú y Albert Rivera. La revista publica un faldón en la página 68 en el que aclara que, a diferencia de lo que se publicó, la pareja nunca se planteó tener a su hija en casa.

Esther Doña se quita el luto. La marquesa viuda de Griñón tendría que celebrar este miércoles 22 de julio su tercer aniversario de boda con Carlos Falcó (primero se casaron en una ceremonia íntima: la ceremonia del ¡Hola! fue algo más tarde). Vemos en ¡Hola! que Doña sí conserva buena relación con parte de la familia del marqués: hace unos días salió a almorzar con la marquesa de la Puente, prima hermana de su fallecido marido.