El motivo por el que Rodri Fuertes 'esconde' a Adara en sus redes sociales

Adara y Rodri Fuertes están pasando sus primeras vacaciones juntos como pareja en Ibiza. Ambos dejaron atrás relaciones muy mediáticas —Hugo Sierra y Bea Retamal, ganadora de GH 16, respectivamente—, por lo que han decidido tomarse con calma la exposición de su vida privada.

Su evidente coqueteo en la decimosexta edición del reality se ha convertido en una relación cuatro años después, por eso muchos de sus seguidores en redes sociales se preguntan por qué se esconden y no publican fotos juntos. Rodri dio una explicación en su blog personal, donde confesó que se cansó de su vida anterior: "Haz esto", "no hagas eso", "con esta persona sí", "con esta persona no"… Hace tiempo decidí no dar explicaciones de mi vida, estoy con quien me apetece donde me apetece. No me escondo, no voy a dejar de hacer lo que me apetece, pero decidí no exponer más mi vida privada y no dar explicaciones y así voy a seguir", asegura.

"Gustará más o menos, se criticará más o menos… pero esa fue mi elección, meditada y absolutamente convencida. Así que, sinceramente, me importan bastante poco las habladurías, los chismes y los inventos, es mi vida y soy yo el que decide como vivirla", sentenció. A pesar de todo, horas más tarde Rodri se animó a subir una fotografía junto a su novia Adara en la que aparecen abrazados y relajados, tomándoselo con calma.