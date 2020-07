Blanca Romero ha sido nombrada madrina del nuevo Citroën Spacetourer Camper, una furgoneta camperizada y perfecta para estas vacaciones. El encuentro con los medios fue virtual, y en él la modelo contó todos los planes que tiene y lo mucho que le gusta ese modelo de coche.

La cuarentena le sorprendió en México, trabajando con su hija Lucía y haciendo la última campaña para Woman Secret. Blanca Romero reconoce que está muy orgullosa de su hija y que mantienen una buenísima relación basada en la complicidad, y no le importa admitir que ahora es ella la que va a rebufo de Lucía, por la que siente pasión.

"Es muy trabajadora. El confinamiento lo pasamos en Asturias, con mi hijo Martín, y durante ese tiempo ha descubierto Tik Tok, en la que se ha convertido en toda una revelación, y ya ha conseguido más de cuarenta mil seguidores. Tengo que admitir que nunca había hecho mucho caso a las redes sociales, pero probé y me hice adicta. También he tenido tiempo para cocinar y hacer planes, como el montar un tablao flamenco en mi tierra porque me gusta mucho bailar y cantar". Así lo contó.

La modelo también dijo que es muy payasa y le divierte hacer reír a la gente, aunque reconoce que da otra imagen muy diferente, más distante y seria.

Sobre la nueva forma de trabajar a partir del Covid-19, comentó que, en la moda y los desfiles digitales, aunque parezca raro es un avance y una nueva forma de trabajar, es una opción muy cómoda no tener que desplazarse. "Respecto a los rodajes, también nos ahorremos escenas incomodas de besos y abrazos, y muchos morreos. Ahora los guionistas, y directores tendrán que contar lo mismo, pero enfocándolo de otra manera, y eso es un respiro".

Blanca está muy tranquila desde el punto de vista sentimental. "No estoy enamorada ni tengo novio. De hecho, estoy buscando ya convento, lo prefiero a una residencia". Así lo dijo con gran sentido del humor.