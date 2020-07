"El tono de voz de Paloma Cuevas sobrecoge; no le salen las palabras"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno, Alaska y Paloma Barrientos para tratar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la inesperada (y airada) respuesta de la madre de Ana Soria a las constantes preguntas de los periodistas, y más tras la fiesta familiar en barco desvelada por Beatriz Cortázar en esRadio y Chic.

Tal y como señaló el periodista Carlos Pérez Gimeno en esRadio, la madre de Ana Soria no reaccionó del todo bien. "Ahí te das cuenta de que esa señora en ese aspecto está muy verde. En la tele ahora todo sirve. Ahora los silencios o ir andando por la calle sin decir nada también vale, y esta señora reaccionó con gran inexperiencia, diciendo ‘esto no lo pongas, parece que estas sorda’. Da pie a que se hable y se comente más. Decir que no es de ese circo, cuando la protagonista es su hija…".

Pero… ¿y qué es de Paloma Cuevas en este drama? La mujer de Enrique Ponce, sin duda la gran perjudicada, es la única que de momento no se ha manifestado. "La última vez que hablé con ella no me dijo que tuviera pensada una exclusiva, pero sobrecogía el tono de voz, de una tristeza que no le salen las palabras".

Paloma Barrientos aseguró sobre ella en Es la mañana de Federico que todos los periodistas tienen un gran "cariño" por la, todavía, mujer de Enrique Ponce. "Ella nos pide que guardemos el off-the récord", explica, pero que "hiciera una exclusiva a mí tampoco me parecería mal. El problema es que este lunes lunes no había iniciado tramite legal alguno. Y según parece el divorcio va a ser de mutuo acuerdo".