Marta López cae rendida ante Santiago Abascal: "Como hombre me encanta"

Las imágenes de Santiago Abascal en el gimnasio han gustado a Marta López, que alabó desde Ya es mediodía, el programa de Sonsoles Ónega, el estado de forma del político.

Marta López, una vez superada la súbita ruptura con el periodista Alfonso Merlos, se deshizo en elogios a Abascal. "Qué guapo, me gusta. Como hombre me encanta". Hace poco, fue vista en actitud muy amistosa en la playa junto a su ex, Jorge Cabeza.

No obstante, se topó con el escepticismo de los colaboradores, en especial de Miguel Ángel Nicolás, que se burló asegurando que era "como el toro de Osborne" y sugiriendo a Marta López que se buscase "gente mas abierta, que no sea tan radical".

Rosa Benito, incluso, le recordó al propio Alfonso Merlos y espetó: "Después de gustarte lo que te gustó, cualquier cosa es buena".

Nada de eso impidió a Marta López admirar el físico de Abascal. "Es el político más guapo que tenemos y más completo. ¿No os parece? Físicamente es un hombre que me gusta".