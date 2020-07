El polémico reportaje de Hormigas Blancas emitido el domingo, centrado en la figura de Ana Obregón apenas unas semanas después del fallecimiento de su hijo, ha provocado una honda reacción en Alessandro Lequio, colaborador de El Programa del verano.

Ante el presentador Joaquín Prat, Alessandro ha reconocido que el reportaje le "despertó tantos recuerdos y emociones que no tengo capacidad para valorarlo, no tengo ganas ni nunca las tendré", dijo al borde de las lágrimas, tras reconocer que estuvo "muy enamorado de Ana".

La entrega de Hormigas Blancas emitida el domingo ha recibido severas críticas en redes sociales por la cercanía de su emisión con la muerte de Álex, el hijo de Lequio y Ana Obregón. La expareja, evidentemente, todavía no se ha recuperado del mazazo, y la elaboración de un programa en el que se aborda la vida con su hijo y la muerte de éste ha molestado a cierto sector de la audiencia que lo ha tachado de sensacionalista.

Indudablemente, su emisión ha causado un fuerte impacto en Lequio. Tanto es así que Joaquín Prat, amigo personal suyo, tuvo que salir a su rescate, asegurando que "todos los días recuperamos un poco del amigo y compañero de antes de que perdiera a su hijo. Lo vemos en Alessandro, una vida que no va a ser nunca como antes de cuando se marchase", dijo, explicando tanto a Alessandro y Ana que "tienen que seguir viviendo porque es lo que hubiese querido vuestro hijo".

No obstante, también hubo espacio para otra clase de recuerdos nostálgicos algo menos tristes. Lequio dijo no reconocerse en las primeras imágenes suyas una vez llegó a España.

"Esas imágenes me produjeron cierta vergüenza, también es cierto que fueron hace treinta años, era mi primera aparición televisiva casi recién llegado a España. No me reconozco, pero soy yo", dijo, justo antes de abordar otros instantes más emotivos relativos a su hijo.

Álex Lequio, hijo de Alessandro Lequio y de Ana Obregón, murió el pasado 13 de mayo a los 27 años. El joven llevaba dos años luchando contra el cáncer.