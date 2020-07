"De la madre de Ana Soria no hemos visto ni la punta del iceberg, nos va a dar tardes de gloria"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social. Centrada de nuevo en la nueva relación del torero Enrique Ponce con la joven Ana Soria cuando aún no se ha divorciado de su mujer, Paloma Cuevas.

¿Cómo parece estar desactivando Enrique Ponce el escándalo mediático? Pues paradójicamente mostrándose con Ana Soria todo lo posible, permitiendo que se le fotografíe para redes sociales o incluso ofreciendo él las imágenes para que el asunto deje de ser noticia exclusiva. Hasta el punto de que, según la periodista Beatriz Cortázar, "me consta que sus amigos le están pidiendo prudencia porque no es agradable para Paloma. Siguen casados y tienen niñas".

El romance con la joven almeriense ha descubierto también otros nuevos personajes como son sus padres. Federico -amigo personal de Baltasar Garzón- y su madre, Rosa. Y es de esta última quien la periodista pronosticó futuros momentos de oro tras un primer rifirrafe periodístico en el que, efectivamente, demostró tener carácter. "Esa señora nos va a dar momentos de gloria, es todo un carácter. Creo que no hemos visto ni la punta del iceberg. Es una señora con mucho, mucho carácter y genio".

Se da la circunstancia de que Rosa, que aseguró no estar pendiente de los programas del corazón y preferir La 2, ha sido vista con revistas rosa en la mano. "Ha sido cazada con revistas de corazón, y otras cosas que a mí me comentan que como es persona anónima no voy a comentarlas. Pero nos va a dar tardes de gloria", dijo Cortázar en Es la mañana de Federico.