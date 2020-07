Kiko Matamoros reaparece tras su operación de vesícula ironizando sobre su nueva cara

Kiko Matamoros ha pasado de nuevo por el quirófano, aunque en esta ocasión no ha sido una operación de estética sino para intervenirse la vesícula, como el propio colaborador anunció en el plató de Sálvame.

"Gracias a todos los que os habéis interesado por mi salud. Todo ha ido perfectamente", ha escrito Matamoros en Instagram, ironizando también sobre su última infiltración facial, que tanto llamó la atención al público del último Deluxe: "Ah! Lo de las infiltraciones de ácido hialurónico va también muy bien. Por su camino todo".

Su novia, Marta López, no se separó de su lado, y amablemente, dio la la última hora acerca de cómo se encuentra su chico: "Está muy bien. Cuatro semanas a dieta blanda y luego vida normal". Ya entrada la noche, la modelo apuntó que "ha salido muy consciente de la operación y yo le veo muy bien. Se ha tomado un caldito porque no puede tomar sólidos y ahora dieta blanda hasta que se adapte el cuerpo. Le ha dolido una vez un poco y es normal porque tiene un drenaje. Pero ha evolucionado muy bien y ha tolerado bien los zumos y los líquidos".

Después de la polémica y los memes protagonizados por Kiko Matamoros tras su aparición el pasado sábado con la cara completamente hinchada después de que la novia de Diego, Carla Barber, le pinchase bótox y ácido hialurónico, Marta se ha erigido en inesperada defensora de la nuera de su novio: "Ella como persona es un amor y como profesional un 10, ya vemos como le va, y se le va también será por algo. Ella le dijo que cuando se pinchase que estuviera dos o tres días sin ir a tv. Se ha pinchado 21 o 25 de ácido y la inflamación es muy grande y hasta dentro de una semana no se van a ver los resultados. La gente critica y opina de todo sin tener toda la información. Son personajes públicos y van a opinar, pero las faltas de respeto no. Al final a Kiko le da igual y a Carla también".

Enamoradísima de Kiko, la joven modelo descarta con una sonrisa una próxima boda, como recientemente aseguró Matamoros, que dijo que se casaría antes que Diego: "Eso es para darle en la boca a su hijo, porque es como un amor odio, que se dan la puntilla todo el rato; ellos se adoran pero Kiko y yo no hemos hablado todavía de boda, nos queremos muchísimo. Habrá, pero no hemos hablado de fecha". "A mi me haría ilusión casarme, además soy católica", confiesa la granadina.

Por último, Marta ha preferido no hablar de Makoke, que tiene nuevo novio: "De esa mujer no voy a hablar, pero si tiene pareja genial que sea muy feliz. Yo vi el programa y me hizo gracia, pero lo típico, como una pareja que está empezando. Mejor que este feliz y todos felices".

La relación con Anita

Una vez recuperada la paz y la felicidad en el clan Matamoros, Marta nos ha hablado encantada del trato que tiene ahora Kiko con sus hijos: "Tiene una relación con casi todos sus hijos súper buena y yo súper feliz. Hemos estado ahí un ratito todos y muy bien (...) Laura me ha llamado la pobre tres veces y no se lo he podido coger. Ella está en Ibiza y no ha podido venir".

Muy cauta, la modelo granadina sí ha admitido no llevarse con Anita Matamoros: "Yo es que con ella no tengo ninguna relación, ni buena ni mala, simplemente no la tengo. Yo no voy a hablar de ella porque es un personaje que no quiere ser público y no voy a ser yo quien la meta. Yo no tengo constancia, no le he preguntado a él si ha hablado con ella o no. A mi me gustaría que mi hija se preocupara y seguramente se ha preocupado. No voy a hablar de ella".