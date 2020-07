La verdadera preocupación de Paloma Cuevas mientras Ponce exhibe su amor

Desde que salió a la luz la separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, hemos visto al torero disfrutar sin miedo de su relación con la joven Ana Soria. El diestro y la estudiante han compartido fotos juntos de vacaciones y pasan los días montando en barco, riendo a lomos de un cocodrilo hinchable y de cena y copas con la pandilla de Ana.

Todo esto contrasta con la discreción por la que ha optado Paloma Cuevas, refugiada en su finca familiar de Jaén junto a Paloma y Bianca, las dos hijas del matrimonio. Y son ellas, precisamente, lo único que acapara su atención. Tras varios días de silencio, la empresaria publicó un bonito mensaje dedicado a sus hijas en este momento tan complicado. "Cuando eres madre descubres nuevamente la vida a través de los ojos de tus hijos... Tu corazón se sincroniza con el de ellos y el horizonte se expande para dar cabida a tanto amor", escribió junto a un retrato del artista Jacinto Alcón.

Según fuentes del entorno del matrimonio, el divorcio de Paloma y Enrique será de mutuo acuerdo y en buenos términos, pero ella no lleva bien esta situación. "Paloma no lo está pasando bien, está muy triste y encerrada en el campo", desveló Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico de esRadio. "Me consta que no está bien, que está siendo todo muy desagradable. No tanto por la relación entre ellos [Enrique y Ana] sino porque no es plato agradable que te llamen y te digan 'está tu marido con un flotador o riéndose en una discoteca'".

"Ella es la que se queda como resguardo de sus hijas mientras aparecen imágenes de Enrique feliz y disfrutando de la vida", añadió Alaska. "El mensaje de Paloma es el de una madre entregada, abnegada. Refleja el momento que está viviendo. Ella está en la finca, no quiere salir, tenía unos planes de verano y quería irse unos días a la playa, pero no lo va a hacer por el ruido mediático", aseguró Cortázar.