Ana Matamoros celebra su cumpleaños ajena a la operación de su padre

Kiko Matamoros ha pasado unos días en el hospital después de la intervención para extirparle la vesícula. El colaborador de televisión, que ya ha abandonado el centro médico y se encuentra en perfecto estado, ha recibido la visita de su hijo Diego Matamoros y su novia Carla Barber, de su hija Laura, así como de su inseparable novia Marta López.

La familia ha estado muy pendiente de él, todos menos Ana Matamoros, con quien Kiko no se habla desde hace meses. La joven cumplió el pasado martes 20 años y lo celebró en compañía de su madre Makoke y de su hermano Javier Tudela, pero ni ella visitó a su padre en el hospital ni su padre la felicitó por su cumpleaños.

Ante esta ausencia tan llamativa, Kiko aclaró cómo está la situación entre ambos. "No sé si mi hija está al tanto de cómo estoy después de la operación. Por mi parte no, desde luego. No sé si alguien ha podido informarle, pero si se ha informado porque se ha interesado ella, pues mejor, si no, pues tampoco pasa nada", declaró. "No tengo relación con ella, ya lo dijo su madre y lo corroboro yo, pero vamos, no voy a entrar en más. Si no tengo comunicación con ella, no la puedo felicitar", desveló en Sálvame para sorpresa de sus compañeros.

Kiko abandonó el hospital acompañado de Marta

"No sé si Makoke tiene algo que ver en que mi hija no se haya interesado por mí. Creo que hay edades a las que uno llega y tiene que ver la vida como él o ella crea. Mi hija tiene suficiente personalidad para administrar sus emociones y sus sentimientos, y sus relaciones… No me paro en lo que haya hecho la madre, la verdad es que no me paro en eso, me da igual, mis relaciones con mi hija tienen que ser con mi hija, lo otro me trae sin cuidado", apuntó.

La noche de la celebración de su cumpleaños en el local que acaba de abrir su hermano, Ana Matamoros aseguró que está "al tanto de todo" lo relacionado con la intervención de su padre, pero ha preferido no hablar de él. En cuanto a Makoke, declaró que "sin la vesícula se puede vivir bien. Creo que él está tranquilo y no sé más", y deseó una pronta recuperación a su exmarido.