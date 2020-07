Vuelve "la fantasma" de Cayetano: Karelys asegura que ha tenido relación con él hasta el año pasado

Karelys Rodríguez llevaba ya varias semanas negociando su regreso a la prensa del corazón. Al final, ha sido Lecturas la que ha comprado sus declaraciones en una entrevista que va a volver a poner en el disparadero a Eva González y a Cayetano Rivera, seguramente para alivio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

Los toreros y sus supuestas infidelidades están de moda y la canaria lo aprovecha para contar su versión de lo que sucedió hace unos meses, cuando Semana destapó su cita londinense con Cayetano y después aclaró cómo fue ella la que amañó el encuentro para que los retratase un fotógrafo.

Ahora reaparece para afirmar rotunda que "ha tenido una relación con Cayetano hasta el año pasado". De hecho es el titular de portada. Según Karelys Rodríguez, concede esta entrevista porque "se han dicho cosas horribles de ella" (debe ser en su círculo íntimo, porque nosotros prácticamente la teníamos olvidada).

Vestida con un top lencero y enseñando los pies, Karelys apela al machismo para denunciar que ha sido juzgada "de manera machista" (ya estamos: apañar con un fotógrafo un reportaje para destapar una supuesta relación es, según ella, machismo). Asegura que no tendió ninguna trampa a Cayetano, alega que incluso cerró sus redes sociales en cuanto saltó el escándalo (para abrirlas una hora después) y que ella tiene su vida en Londres y tal. Que es una víctima que ha pecado de "inocente e inmadura".

Pero sí quiere dejar muy claro que el diestro y ella han tenido "una relación especial durante todos estos años", seis, nada menos, y que ha estado muy enamorada de él. "Nunca lo he querido reconocer, me lo negaba a mí misma. Era muy joven, vivía el día a día, me bastaba muy poco". Pero acabó afectando a su autoestima: "Ha condicionado mi vida porque ha estado en ella siempre".

Karelys juega fuerte: "Cuando empezamos él no estaba soltero, tenía pareja (él empieza su relación con Eva González en 2008, Karelys dice que se conocieron hace ocho años), pero iba detrás de mí. Yo tenía 21 años. Me decía que era importante en su vida y me hacía sentir especial". "Si yo he estado ahí, ha sido porque él no me dejaba ir", añade. Y relata que sus encuentros han sido numerosos: "Lo organizaba él, yo siempre estaba disponible. No quiero entrar en el número pero no eran pocas las veces que nos veíamos". Tampoco quiere confesar qué persona del entorno del matador era conocedor de esta historia.

El remate viene cuando confiesa que Cayetano Rivera ha intentado ponerse en contacto con ella durante el confinamiento. "Desconozco el motivo. No sé si es porque se acuerda de mí o simplemente está preocupado por si hablo".

Nota de estilismo: hacen falta más Natis Abascal, en una de las fotos Karelys descansa su sandalia sobre una caja de enchufes empotrada (conocida técnicamente como un "Puesto de trabajo de falso suelo").

Enrique Ponce: la familia y uno más

Semana y Lecturas vuelven a mostrar en portada fotos del torero junto a su novia Ana Soria, aunque en esta ocasión ya están vistas. Enrique y Ana no se esconden. De hecho publicitan su amor, no se sabe si para normalizarlo o para presumir de él.

En las imágenes vemos al diestro en la cubierta del yate de sus nuevos suegros, en actitud cariñosa con Ana. Lecturas recuerda que ahora es uno más en la familia de su novia.

Semana incluye novedades sobre lo que, según la revista, va a ser un "difícil divorcio". Dice la publicación que Paloma Cuevas no entiende el comportamiento del diestro, "que ha pasado de vivir con discreción sus primeros meses de relación con Ana a gritar su amor". "Actitudes que Paloma siente como dolorosos dardos que no respetan su dolor y el de su familia", leemos. Se acabó la armonía.

Ágatha celebra su 60 cumpleaños

Espectacular portada de ¡Hola! con Ágatha Ruiz de la Prada como protagonista con motivo de la celebración de su 60 cumpleaños. La diseñadora pasó por chapa y pintura hace un año y ahora luce el resultado con cierto exceso de fotoshop y demasiado parecido a otras señoras que se han hecho retoques similares.

Apenas ataviada con un maillot de bailarina, Ágatha posa además con Luis Gasset, su último novio, en la primera "foto oficial" que vemos de la pareja. Hasta ahora nos habíamos conformado con imágenes robadas. Los recién estrenados amantes sonríen a la cámara mientras Ágatha sostiene una copa de champán en la mano, como símbolo quizá de su brindis al sol.

La nueva Ágatha de los Deluxes y la prensa rosa dice estar muy enamorada de Luis y afirma estar "haciendo una vida de adolescente", con todas las "tonterías" que ello conlleva: "Que si te llaman, que si no te llaman, qué me pongo, qué no me pongo… Nunca llegué a pensar que podría estar tan joven de espíritu a mi edad".

De hecho, reconoce que se está volviendo romántica: "Que te guste un señor y que el tío esté a punto de morirse en el hospital te lleva a pensar que es una situación muy romántica, digna de Lo que el viento se llevó".

Pero, como siempre, sus mejores declaraciones tienen que ver con sus ex. Ágatha no esconce su rencor hacia Pedro J. Ramírez, al que se sigue refiriendo como "el innombrable". "No me puedo creer la increíble suerte que he tenido después de divorciarme… No he vuelto a ver a esa persona y me encantaría no hacerlo… Hago el pino puente para no encontrármelo". Y al ser preguntada por el peor defecto de los hombres, responde que la tacañería. A Luismi, su anterior ex, también le ha puesto nuevo nombre: ahora ya no es "el chatarrero", sino "el reciclador de coches". Eso sí, reconoce que es el hombre que más la ha hecho reír.

Por cierto que la diseñadora también se moja con lo que le está ocurriendo a su amiga Paloma Cuevas: "Está viviendo la misma situación (con el divorcio) que viví yo: todavía niega lo que es evidente, aunque lo entiendo perfectamente".

Belén Esteban y su posado del verano

El contrato de Belén con la revista Lecturas para publicar un libro de cocina incluye varios posados, como el que nos ofrece la revista en la portada esta semana. Ataviada con cinco modelos diferentes de bañador, Belén recuerda en colorido a Raquel Mosquera.

De sus declaraciones poco se puede sacar. De hecho al ser preguntada por la muerte de Aless Lequio, la enfermedad de Mila o el fallecimiento del marido de Paz Padilla, responde que "son temas a los que les tengo respeto y de los que no me gusta hablar". Sí confirma que se queda en Sálvame, en contra de lo que se había publicado.

En Diez Minutos es su compañera de programa, Gema López, la que luce figura en bañador durante sus vacaciones en Palma de Mallorca, donde tiene una casa en propiedad.

Maribel Nadal: uno de los noviazgos del verano

Maribel Nadal llega a las páginas rosas desde las de deporte para presumir de novio: vemos en ¡Hola! a la hermana del Mejor Deportista Español de todos los tiempos disfrutando de una jornada playera junto a Javier de Miguel.

El pasado mes de marzo ¡Hola! anunció sin demasiadas alharacas que Maribel, poco dada a airear su vida privada y apenas reconocible fuera de las canchas de tenis, había roto su noviazgo con Pep Juaneda tras seis años de relación.

Ahora, vuelve a sonreír junto a De Miguel, que, según ¡Hola!, es un atractivo modelo madrileño, blogero (colaborador) de esta misma revista y separado desde hace dos años de la modelo canaria Miriam Pérez.

... Y Cecilia Gómez y Marco Vricella

Lo anunció Daniel Carande en Es La Mañana y ahora lo confirman Diez Minutos y Lecturas con imágenes de la pareja. La bailaora y el cirujano plástico muestran su amor durante sus vacaciones en las playas gaditanas de Zahara de los Atunes.

Cecilia Gómez ha tenido relaciones con personajes conocidos como Fran Rivera, el gimnasta Jesús Carballo o Emiliano Suárez. Vricella, por su parte, protagonizó una separación no demasiado amistosa con Sonia Ferrer, con la que estuvo seis años.

Cóctel de noticias

La portada de Lecturas está protagonizada por dos de los personajes más chungos de los últimos tiempos: Sofía Suescun (Cuescun en la Crónica Rosa de Es La Mañana) y su novio, Kiko. Lo único destacable es cómo reconocen su chantaje a Ortega Cano: "Le dije 'si vamos a la guerra avísame porque sé muchas cosas'". Y llegamos a un pacto de no agresión".

Hiba Abouk desvela en ¡Hola! que se ha casado en secreto con el padre de su hijo. La actriz y modelo confiesa que fue antes de que naciera el niño.

Margarita de Borbón se recupera en familia de una operación en el hombro. La mujer de Luis Alfonso ha tenido que pasar por quirófano porque "se le salió" el hombro. ¡Hola! incluye varias fotos de la venezolana junto a sus cuatro hijos.

Tamara Falcó fue la invitada estrella de la boda de Tita Astolfi y Fernando Mora Figueroa. ¡Hola! ofrece las únicas y pocas fotos del enlace, ninguna de ellas oficial y, por supuesto, sin rastro de la novia. Sólo vemos a varios de los invitados llegando en coche y a Tamara caminando descalza por el empedrado a su regreso de la fiesta, con las alpargatas en la mano.

La música empieza a renegar, por fin, de Omar Montes. Dos cantantes, Bad Gyal y Becky G, acusan al exnovio de Chabelita de machista y rechazon sus colaboraciones musicales con él.

Entre las fotos de guapos en bañador que publican las revistas este miércoles, vemos en ¡Hola! a Carlos Sáinz Júnior y a su novia, Isabel Hernández, con la que lleva ya tres años saliendo. La pareja pasa unos días de descanso en Mallorca junto a la familia del piloto.

Lara Álvarez también integra este grupo. La presentadora de Supervivientes luce tipazo en Ibiza entre rumores de reconciliación con Andrés Velencoso.

Sarah Ferguson, como nunca la habíamos visto. O sí. La exmujer de Andrés de Inglaterra, cuestionado por sus escándalos sexuales, aparece en la página 52 disfrazada de teutona con una peluca de trenzas rubias. Desde luego, perdió el miedo al ridículo hace tiempo. Si es que alguna vez lo tuvo.

Roca Rey estrena casa en Gerena, Sevilla, y la enseña en el ¡Hola! El torero revelación de los últimos años ha pasado solo en ella el confinamiento, dedicado a descansar, leer y operarse del menisco.