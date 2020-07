Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre .. primero #lazosdesangre ha cortado toda mi entrevista he tenido una Infancia feliz a pesar de haber tenido un Padre dey violento. Nunca me ha maltratado y nunca tengo traumas.. quie el Maltratador diabolico que me ha maltratado y he denunciando en Espanhe sido la primera en decirlo se llama Alessandro Lequio Di Assaba Toda la prensa y los coces han escondido toda la Verdad desfrazandola de Mentiras Y de Coces que se han enrequcidos a mis costas.. los paras sin ninguna dignidad.. los cutres dela prensa inventaron un triao que no existira esconder y manipular una Verdad.. asco me da Rosa Villacastin, coce de mi verdugo, coces tambien @beatriz.cortazaryahoo.es , @borisizaguirre mi Pinocho que sabe la Verdad y calla!! Maria Eugenia Yague que sabe y calla tambiey todo #mediasetespanetege a un verdadero Maltratador.. Lo Repito Soy una mujer que siempre he perseguido La Verdad... .. a parte las Imas de mi y vida #lazosdesangre ha mentido y cortado muchas Verdades.. A Todos los coces de mi Verdugo Dios os Pediranta.. no se tocan las Mujeres Inocentes y pura , sana como Yo!!! Eternamente agradecida a @ana_obregon_oficial por haberme librado de mi verdugo @alessandrolequiosr Podeargar todas las artilleri la verdad Tarde O Temprano Sale!! Buenas Noches racias @agatharuizdlprada por ser justa También @euprepio_padula y mi amiga @amalia_enriquez @elmundo_es

