Tal y como pidió Joaquín Prat, la flamante ganadora de La casa fuerte, Yola Berrocal, pasó por El Programa del Verano para hablar largo y tendido de la emboscada con un fotógrafo que tendió al presentador hace ahora 12 años.

La pareja, en buenos términos, habló sobre cómo la primera cita que tuvieron (y única, a tenor de lo que aconteció después) acabó en la portada de una revista por culpa de ella, que llamó a un fotógrafo para que documentase su paseo… un paseo que resultó de lo más apasionado.

"Hay unas fotos que se publicaron, es evidente que tú y yo nos conocemos y tuvimos un aquel, nos vimos dos veces, corrígeme si me equivoco. Por qué no nos volvimos a ver mas?", preguntó Joaquín a una evidentemente avergonzada Yola Berrocal.

"Madre mía, me explico primero. Es para que se entienda un poquito. Te conocí en el gimnasio, tú salías y yo entraba, y la verdad es que nos quedamos mirando", recordó sobre los sucesos de 2008.

"Te saludé. Luego nos volvimos a ver en un sitio de copas, y porque le pediste el teléfono a una amiga de mi hermana y me llamaste", dijo Joaquín, que no obstante y debido a la lejanía del recuerdo, no lo dio por seguro.

Él mismo ayudó a Yola, que atravesaba momentos difíciles en plató, a terminar su historia. "Quedamos en un bar, estuvimos hablando y luego fuimos a un parque. En ese parque es más que evidente lo que sucedió porque hay fotografías que lo atestiguan. La pregunta es… ¿qué hacía ahí ese fotógrafo?", preguntó Prat.

Ella trató de justificarse, evidentemente avergonzada… y hasta consciente de la oportunidad perdida. "Yo tengo muy buen recuerdo de ese día, eres superdivertido. Aunque ha sido de dos veces me has encantado".

Pero tras eludir la respuesta, no pudo hacer más que darla y reconocer que ella lo llamó. "Unos días antes hablé con una persona y me dijo que por qué no hacía unas fotos con algún famoso. Yo dije, porque en ese momento trabajaba en televisión, que no lo necesitaba. No lo iba a hacer, pero de repente quedé contigo".

Fue, por tanto, fue Yola Berrocal quien llamó al fotógrafo antes de quedar. "Nos siguió. Tú ibas a recoger una cosa que te habían dado, una titulación de patrón de yate".

Y de la publicación de las fotografías exclusivas a la interrupción de este posible romance. El momento de pasión quedó en eso y la amistad, y quién sabe qué más, se interrumpió. Ahora, doce años después, ambos se han visto las caras en directo.

Prat quiso aligerar la situación. "Me sentí traicionado porque había una atracción y yo quería estar allí. Entonces yo te llamé y te dije que era la última vez que nos íbamos a ver. No te guardo rencor. Has tenido el valor de sentarte aquí y la prueba de que no te lo guardo es que siempre he alabado tu paso por los concursos", dijo, dando el tema por zanjado.