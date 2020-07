Enrique Ponce proclama otra vez su amor "for ever" por Ana Soria

Enrique Ponce y Ana Soria siguen pregonando su amor por redes sociales y en esta ocasión ha sido ella quien ha colgado una fotografía juntos en una plaza de toros. Los dos se muestran de lo más enamorados posible, siguiendo con la línea de la primera fotografía que subieron a redes sociales, quizás un amor demasiado forzado y poco natural por, precisamente, intenso.

En el texto de la imagen podemos ver cómo Ana Soria dice que está locamente enamorada de su chico: "El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)" a lo que Enrique Ponce le ha respondido públicamente: "Te AMO más que a mi vida. For ever!!!".

Un comentario por parte de un tajante Enrique Ponce que ha de leerse como un mensaje a las evidentes críticas en redes sociales. El diestro demuestra así que no teme los comentarios por enamorarse así de intensamente de una joven de 21 años y pasar su tiempo incluso con su pandilla de amigos.