El jueves Kiko Hernández informó en directo del ingreso en urgencias de Kiko Matamoros tras sufrir unos fuertes dolores en el estómago. Esto se produjo un día después de la operación en la que le extirparon la vesícula, y según contaban en su programa, los dolores se debían a una pancreatitis.

Se produjeron a raíz de esto las previsibles reacciones familiares, incluyendo la de Laura Matamoros, quien acudió al hospital para ver a su padre tras su segundo ingreso. No obstante, allí no acudieron ni su hija Ana Matamoros ni su ex, Makoke, enredadas ambas en una agria polémica con Kiko y, sobre todo, su pareja Marta López, a quien estarían intentando torpedear a nivel laboral.

"Se han preocupado en cerrarnos las puertas en comercios, en casas de amigos, no he dicho nada porque me parecía vergonzoso y por proteger a mi hija", dijo Kiko Matamoros, posicionado de manera evidente del lado de Marta López y levantando, a su vez, la consabida polémica.

Según Kiko y Marta, la joven Ana está cansada de que la novia de su padre le siga los pasos y vaya a todos los centros estéticos a donde van ella y su madre. Kiko señaló entonces a Makoke como principal instigadora de esa rivalidad, y es que hace un año las cosas estaban bien entre su hija y su novia. "De la noche a la mañana no sé a qué ha venido esto, no lo entiendo", dijo, amargado.

Laura Matamoros en el hospital | Europa Press

En lo que respecta a Laura Matamoros, muy pendiente y preocupada por el estado de salud de Kiko, llegó acompañada por su pareja, Benji Aparicio, al hospital donde se encuentra ingresado su padre. "Voy a verle ahora", dijo con el rostro serio y no hizo más comentarios al respecto de este tema ni de las polémicas familiares.

En su salida, se pudo ver a una Laura seria y cabizbaja que abandonaba el hospital. Explicó a la prensa de una manera muy resumida lo que le habían dicho los médicos: "De momento tiene que descansar". En cuanto a las informaciones sobre que Makoke es la culpable de que Anita Matamoros y su padre no tengan relación, Laura no quiso hacer ningún comentario.

Makoke reacciona a favor de su hija

Y es que, en efecto, parece que la guerra entre los Matamoros ha vuelto a florecer con Makoke hablando por primera vez de la polémica con su hija Anita Matamoros y la novia de Kiko, Marta López.

Parece ser que las dos están enfrentadas y ese sería el motivo por el que padre e hija no tienen actualmente relación. Lejos de ser así, se ha estado contando en el plató de Sálvame que la pareja del colaborador sigue los mismos pasos que Anita y ésta, enfadada, le habría dicho al padre que tomara partido entre una u otra.

Makoke ha salido en defensa de su hija Anita en el enfrentamiento con Marta López: "Ya sé lo que hay y es que me da igual, hay mucha mala intención por todas partes". Desmiente que su hija haya vetado a la novia de Kiko Matamoros en peluquerías: "No es verdad, nada. Han dicho muchas mentiras".

Sobre si su hija copia a Marta López, la colaboradora de Viva la vida ha confesado: "A los hechos me remito, quien quiera mirar e investigar, que lo haga, a mí me da igual. Tengo otras cosas". Parece ser que la guerra está servida y esperamos con ansia la contestación del patriarca del clan... que seguro se produce en cuanto esté bien y pueda ir a su plató.