Kiko Matamoros, ingresado de urgencia dos días después de salir del hospital

Tras haber sido dado de alta por su operación de vesícula, Kiko Matamoros ha tenido que ingresar de nuevo dos días después debido a una pancreatitis. El colaborador de Sálvame está ahora mismo a la espera de una decisión médica.

Kiko Matamoros, que acudió al hospital junto a su novia Marta López Álamo, tendría, si los médicos lo deciden, que volver a pasar por el quirófano pocas horas después de haberse extirpado la vesícula.

Ha sido la propia Marta quien ha proporcionado los datos del nuevo ingreso. "Nos ha pillado un poco por sorpresa porque le dieron el alta ayer a Kiko. Está estable, le están haciendo unas pruebas, parece ser que se le ha complicado la cirugía, el postoperatorio por una pancreatitis". Según la modelo, hasta ahora está todo "controlado".

Kiko Matamoros, por su parte, también intervino en Sálvame vía telefónica, asegurando que está con morfina y que los médicos le han dicho que no se preocupe demasiado. "Me han hecho un tac, una eco y supongo que me van a intervenir. Creo, por lo menos lo están valorando. Me han confirmado que es una pancreatitis". El dolor, según se contó en el programa, era insoportable, obligando al taxista que los llevó al hospital a saltarse las normas de tráfico.

"Me levanté bien pero de pronto sentí un dolor intenso y tremendo. Ahora me tienen con morfina", reveló a sus compañeros.