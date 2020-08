La presentadora Toñi Moreno está pasando un buen verano, disfrutando mucho de su hija, con trabajo y muchos planes de futuro. "La pandemia me cogió en Madrid al estar haciendo Mujeres, Hombres y Viceversa. Estaba sola con la niña y la persona que viene a trabajar a mi casa, se llama Elisa, es de Nicaragua, y cuando todo esto pasó me dijo que ella también tenia una hija, y que yo eligiera si se iba o se quedaba en mi casa. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida, se instaló con su hija y hemos estado las cuatro en mi casa que mide 80 metros cuadrados. Nos hemos llevado super bien, nos hemos conocido y esa es la parte positiva del confinamiento". Así me lo contó.

A Toñi Moreno no le gusta nada perder el tiempo y, durante el confinamiento, ha tenido tiempo para escribir un libro cuyo titulo es Ser madre después de los 40. La verdad del cuento. "No está siendo nada fácil, después del parto, al cuerpo le cuesta responder, tarda más de un año en recuperarse. Hay que decir la verdad, y en mi caso ha sido un suplicio".

El periodista Carlos P. Gimeno con Toñi Moreno | Foto: Elio Valderrama

Desde el punto de vista profesional, está muy contenta por haber regresado al programa de Viva La Vida durante el mes de agosto. Aparte de estar preparando una obra de teatro. "Es un proyecto que estamos en los comienzos y todavía no puedo desvelar nada más, tan solo te hago este avance. En el programa estoy muy bien, porque conozco a equipo que es fantástico. Con Emma siempre nos hemos llevado muy bien, porque como debe ser, nos respetamos".

Como es lógico, está volcada en su niña, y es lo que mas ilusión le hace. "He estado unos días en Sanlúcar con mi madre, para que disfrutase de la nieta, porque con lo que hemos pasado, ha sido imposible verse.