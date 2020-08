El 64 cumpleaños de Isabel Pantoja ha estado marcado, de una manera casi inédita en la historia reciente, por el buen rollo. Aunque ha habido ausencias, esta vez los hermanos Isa Pantoja y Kiko Rivera han acudido con sus respectivas parejas, sin ( que sepamos) problemas en el horizonte.

Hace solo un año la presencia de Omar Montes, ex de Isa, buen amigo de Kiko y flamante ganador de GH, centró todos los titulares por su inesperada comparecencia. Una invitación que provocó la furia de Chabelita y su novio Asraf, que decidieron no hacer acto de presencia en el cumpleaños de la tonadillera.

Pero ahora todo ha pasado. Así se desprende de las imágenes en las que Kiko Rivera, la propia Isa, Asraf, Anabel Pantoja y la pareja de ésta posaban felices y relajados. El bache en la relación del grupo parece, por el momento, apartado.

La única ausencia fue la del hijo de Kiko Rivera con Jessica Bueno, que lógicamente vive con su madre y que, no obstante, envió su invitación de manera telemática. Y, naturalmente, el citado Omar Montes, que este año no estaba entre los invitados como en la anterior ocasión. El ex de Chabelita sembró la discordia en el clan, pero esos tiempos parecen haber pasado.

Otros que no estuvieron, debido al estricto protocolo por el coronavirus, fueron los representantes d ese club de fans, invitados habituales a esta fiesta en Cantora. Eso sí, le harán llegar a la tonadillera un regalo a la altura de las circunstancias.

La hija de Isabel Pantoja está ahora "normal" con todos, sin "tensión": así lo manifestó ella misma en una entrevista en Lecturas. Todo está bien, de hecho "superbien" con su madre, con quien también ha tenido sus más y sus menos.

Los rumores de crisis entre Omar e Isabel Pantoja campan a sus anchas, como también las noticias de la buena relación de los Pantoja. La pregunta es ¿hasta cuándo?