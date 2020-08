"Esto no acaba con la salida de Juan Carlos, se va a prolongar con Felipe VI"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Beatriz Cortázar, Daniel Carande y Alaska para comentar todos los asuntos de la actualidad social. Centrados en la salida de España de Juan Carlos, el rey emérito, acorralado por las revelaciones de negocios "personales" y las supuestas comisiones que señala el tribunal suizo.

"Se trata de poner España en una República, que es el sueño de los que están en el Gobierno; estar ellos en primera linea y que no haya Jefe de Estado. Es la maniobra que habría que calibrar y ver si tiene o no recorrido o finalidad. Las presiones que ha tenido Felipe han debido ser a un nivel enorme, de o esto o todo fuera, y no le ha quedado más remedio que decirle que se quite de en medio una temporada", dijo Beatriz Cortázar en esRadio, alertando de que vivimos en un momento en el que se está tratando de "quitar el pasado y reescribir la historia".

¿Estará fuera mucho tiempo Juan Carlos? La periodista dudó que el rey emérito se haya ido para siempre. "República Dominicana puede ser un primer destino pero no el definitivo, aunque no sabemos cuánto va a estar el Rey fuera, si un año o seis meses". No hay que descartar del todo, por tanto, que el rey emérito a lo mejor vuelva "en septiembre o en Navidad".

Emilia Landaluce coincidió en el análisis y aseguró que "no es un ataque contra Juan Carlos ni va a acabar con su salida, sino que se va a prolongar con Felipe VI".

Alaska observó también que "la conveniencia de utilizar varios hechos con una finalidad política es indudable. Me gustaría saber si tienen algún peso en el PSOE los grandes nombres del pasado. ¿Van a hacer algo? ¿O sencillamente también conviene quitárselos de en medio?

Daniel Carande observó, sin embargo, que quizá "su salida permita a su hijo reinar, aunque apena que haya llegado a este punto por un lío de faldas".