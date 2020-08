Mar Torres cuenta la verdad sobre la supuesta relación entre Froilán y Miriam Saavedra

Hace unos días salió a la luz la noticia del supuesto idilio entre Froilán y Miriam Saavedra, la ex pareja de Carlos Lozano y ganadora de Gran Hermano VIP 7. Un información aportada por los colaboradores de Sálvame cuando la peruana desmintió su reconciliación con el presentador de televisión.

Desde el primer momento, Miriam negó que exista un romance entre ella y el sobrino de Felipe VI, llegando a asegurar que ni siquiera lo conoce. Rafa Mora fue más allá y afirmó que entre Miriam y Mar Torres, exnovia de Froilán, había habido una discusión en un local, llegando incluso a las manos.

"Cansada" de las insinuaciones de Rafa Mora, Mar Torres conectó en directo con el programa de Telecinco para negar las informaciones que se han aportado en los últimos días: "No conozco a Miriam Saavedra, no la he visto en mi vida. Por eso llamo al programa", aseguró. "No quiero que se digan cosas de mí porque a esta chica no la he visto en mi vida.

También aclaró que Froilán nunca ha tenido contacto con la peruana: "Ni por mi parte ni por la de Felipe la conocemos (...) Me ha sentado muy mal que se diga eso de mí cuando no es cierto". Además, confesó que piensa poner en tema en manos de "sus abogados": "Porque a mí esto no me parece normal. No entra dentro de mi persona. Se tendrá que ver con mis abogados para ver qué se hace".

Según la influencer, estas informaciones han salido a la luz porque "en este mundo hay mucha gente envidiosa. Tampoco quiero pensar mal. Yo solo quería dejar claro porque no es mi intención hacer daño a nadie ni a nada". Para zanjar el tema, respondió a la pregunta de si ha hablado en los últimos días con Froilán sobre este tema: "Yo me llevo muy bien con él. Ahí lo dejo. Esos temas son míos personales y no quiero entrar, pero gracias. Él no está pensando en estas cosas".